Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool conduce cu scorul de 1-0 echipa Tottenham in finala Ligii Campionilor, dupa prima repriza a confruntarii de pe stadionul Metropolitano din Madrid.Golul a fost marcat de Salah, in minutul 2, dintr-un penalti acordat pentru un hent comis de Sissoko. Reusita lui Salah…

- Tottenham si Liverpool se vor intalni, sambata, de la ora 22:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, in a doua finala intre doua formatii engleze din istoria Ligii Campionilor la fotbal. Manchester United o invingea pe Chelsea cu 6-5, la loviturile de departajare,…

- TOTTENHAM - LIVERPOOL // Harry Kane (25 de ani), golgeterul lui Tottenham, este refacut dupa entorsa la glezna si se antreneaza normal inaintea finalei Ligii Campionilor cu Liverpooo. "Daca vom castiga, toata lumea ma va lauda, daca nu, voi fi crucificat de presa", admite antrenorul Mauricio Pochettino.…

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- Mauricio Pochettino, 47 de ani, a terminat in lacrimi meciul cu Ajax, scor 3-2, care a insemnat totodata și calificarea englezilor in finala Ligii Campionilor, unde o vor intalni pe Liverpool. Tehnicianul lui Tottenham a cazut in genunchi dupa golul de la ultima faza al lui Lucas Moura, iar dupa fluierul…

- Mijlocasul Georginio Wijnaldum a declarat ca marti seara jucatorii echipei Liverpool au demonstrat ca în fotbal totul este posibil, dupa ce s-au impus, scor 4-0, în meciul cu FC Barcelona si s-au calificat în finala Ligii Campionilor, scrie News.ro."Nu ne asteptam sa marcam…

- FC Liverpool a facut o noua minune, la 14 ani dupa cea de la Istanbul! Cormoranii s-au calificat in finala Ligii Campionilor, dupa ce au spulberat-o pe FC Barcelona cu un neverosimil 4-0. In tur, campioana Spaniei se impusese cu 3-0, iar calificarea parea o simpla formalitate.Fara Salah și…