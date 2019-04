Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham vs Manchester City (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)'1 A început partida.Echipele de start:Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks - Alli, Eriksen, Son - Kane. Antrenor: Mauricio PochettinoManchester…

- Liverpool-FC Porto, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, va incepe la ora 22:00 si va fi in direct pe Digi Sport 2, Telekom Sport 2, dar si pe siteul RomaniaTV.net. Este genul de meci in care fiecare dintre echipe va incerca in primul rand sa nu ia gol, dar englezii lui Jurgen…

- Derby-ul britanic va opune Tottenham lui City Astaseara se disputa primele doudin turul sferurilor de finala TOTTENHAM HOTSPUR:Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Dele Alli, Winks - Eriksen - Son, Kane.Antrenor: Mauricio Pochettino. MANCHESTER CITY:Ederson - Danilo, Laporte,…

- FC Liverpool a revenit in fruntea Premier League, datorita victoriei obtinute pe terenul lui Southampton (3-1), intr-un meci disputat vineri in contul etapei a 33-a din Anglia. ''Cormoranii'' s-au impus prin golurile marcate de Keita (36), Salah (80) si Henderson (86),…

- ​Bayern Munchen a parasit prematur Champions League, formația pregatita de Niko Kovac fiind eliminata în optimi (1-3 cu Liverpool în manșa retur). Antrenorul nemților a recunosc supremația adversarilor: "Liverpool a fost echipa mai buna, am meritat sa pierdem".Ce a spus Niko…

- Optimile Ligii Campionilor din acest sezon au produs cele mai multe surprize din istorie! Ultima mare surpriza a venit din Germania, acolo unde Bayern Munchen a fost umilita de Liverpool. Mai mult, nemții nu au reușit nici macar sa marcheze, deși englezii s-au impus cu 3-1. Golul din dreptul lui…

- Dunarea Calarași și Astra Giurgiu se infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, astazi, de la 17:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 17:00 » Calarași - Astra Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele de start Dunarea…

- LIVERPOOL BAYERN MUNCHEN LIVE STREAM VIDEO ONLINE CHAMPIONS LEAGUE. Meciul Liverpool - Bayern Munchen va fi arbitrat de Gianluca Rocchi, ajutat de asistentii Filippo Meli si Matteo Passeri. Al patrulea oficial va fi Paolo Valeri, in timp ce arbitrii VAR au fost desemnati Massimiliano Irrati si Marco…