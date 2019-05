Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona - Liverpool, partida tur din cea de-a doua semifinala din Champions League, a avut parte de un show pe masura in tribune, unde fanii catalanilor s-au ridicat la inalțimea meciului cu o scenografie spectaculoasa. Cu puțin timp inainte de statul meciului, aceștia au colorat stadionul, formand…

- Barcelona și Liverpool se dueleaza astazi in turul semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul se va disputa de la ora 22:00, pe Camp Nou, liveTEXT, VIDEO+FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și TV Look Plus. Rivaldo, fostul mare jucator al Barcelonei, a prefațat intalnirea dintre…

- Barcelona și Liverpool au impreuna zece trofee in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, iar spectacolul și suspansul vor fi cu siguranța la cote inalte. Barcelona și Liverpool se intalnesc dupa 12 ani intr-un meci oficial, in prima manșa a semifinalelor Champions League. Trupa lui Valverde…

- Barcelona și Liverpool joaca miercuri, de la ora 22:00, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, e la primul meci pe Camp Nou și spune: „E doar un stadion. Unul mare, dar nu un templu al fotbalului". Barcelona - Liverpool va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO…

- Pep Guardiola a scris istorie pe banca tehnica a Barcelonei, iar acest lucru este laudat și de actualul antrenor al gruparii blaugrana, Ernesto Valverde, care a precizat ca nu mai exista un alt antrenor ca Guardiola, potrivit mediafax "Pentru mine, cel mai bun antrenor din lume este Guardiola,…

- BARCELONA - MANCHESTER UNITED 3-0 // Barcelona nu i-a dat nicio șansa lui Manchester United, pe care a invins-o 4-0 la general și s-a calificat in semifinalele Champions League. Catalanii s-au impus in tur, pe „Old Trafford", 1-0, iar șansele englezilor se diminuasera. Mai ales ca seria Barcelonei pe…

- CHAMPIONS LEAGUE SFERTURI DE FINALA AJAX AMSTERDAM - JUVENTUS LIVERPOOL - FC PORTO TOTTENHAM - MANCHESTER CITY BARCELONA - MANCHESTER UNITED CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE TOTTENHAM sau MANCHESTER CITY - AJAX AMSTERDAM sau JUVENTUS BARCELONA sau MANCHESTER…

- Ultima zi a optimilor din Champions League aduce doua partide extrem de interesante, care pornesc de la scorul de 0-0. Camp Nou va fi gazda duelului dintre Barcelona și Olympique Lyon. Catalanii au prima șansa la calificare, ținand cont ca joca și in fața propriilor suporteri, insa Lyon este o echipa…