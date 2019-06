Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool este noua regina a Europei, dupa ce s-a impus cu 2-10 in finala Ligii Campionilor! Salah și Origi au marcat golurile victoriei cu Tottenham.Salah a deschis scorul, in minutul 2, dintr-un penalti acordat pentru un hent comis de Sissoko. Reusita lui Salah ocupa locul doi in…

- Formatia Liverpool conduce cu scorul de 1-0 echipa Tottenham in finala Ligii Campionilor, dupa prima repriza a confruntarii de pe stadionul Metropolitano din Madrid.Golul a fost marcat de Salah, in minutul 2, dintr-un penalti acordat pentru un hent comis de Sissoko. Reusita lui Salah…

- Finala Ligii Campionilor, dintre echipele engleze Tottenham si Liverpool, a inceput, sambata seara, pe stadionul Metropolitano din Madrid.Meciul a fost precedat de un minut de reculegere in memoria fostului international spaniol Jose Antonio Reyes, care a murit intr-un accident rutier. Pe…

- Echipele engleze Tottenham si Liverpool joaca, astazi, la Madrid, pentru castigarea Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22.00, pe stadionul Metropolitano, relateaza News.ro.Citește și: FC Botoșani a invins Poli Iași cu 2-0 in ultima etapa din Liga I Liverpool a mai castigat Liga…

- ​Ajax a impresionat pe toata lumea cu fotbalul aratat în actuala ediție de Champions League, a eliminat nume mari din competiție, iar acum se afla la doar un pas de marea finala. Dupa 1-0 în prima manșa, "lancierii" primesc vizita lui Tottenham pe Johan Cruijff Arena, unde se anunța…

- Formatia Ajax Amsterdam a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor, transmite news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Donny van de Beek, in minutul 15. Jan Vertonghen s-a accidentat in minutul…

- Etihad Stadium a fost gazda unui meci absolut nebun între Manchester City și Tottenham. Dupa doar 11 minute de la fluierul de start, se marcasera deja patru goluri, câte doua de fiecare parte. Spectacolul a continuat, "cetațenii" au intrat în avantaj la pauza, iar în…