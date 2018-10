Stiri pe aceeasi tema

- We are Utd and United as a Club #Mourinho pic.twitter.com/F4T9tsSJ1e— H (@Hamed__Zaman) October 6, 2018 La conferința de presa, portughezul în vârsta de 55 de ani a declarat ca în fotbal exista "prea multa rautate și o vânatoare evidenta de oameni".Au…

- In campionatul de fotbal din Anglia, socotit cel mai puternic la ora actuala, se afla in plina desfașurare etapa a 7-a. Din cele 7 jocuri disputate sambata dupa-amiaza, 5 s-au terminat cu același scor: 2-0. Iata meciurile: Arsenal – Watford 2-0 Huddersfield – Tottenham 0-2 Manchester City – Brighton…

- Manchester United, eliminata din Cupa Ligii Angliei de o echipa de liga secunda. Formația lui Jose Mourinho a cedat pe teren propriu, cu 8-7 dupa executarea loviturilor de departajare, cu formatia de liga secunda Derby County, intr-o partida disputata marti seara. La finalul timpului regulamentar de…

- Lucas Moura, fotbalistul brazilian al lui Tottenham Hotspur, a fost ales cel mai bun jucator al lunii august in campionatul Angliei, in timp ce Javi Gracia, tehnicianul spaniol al lui Watford, a fost ales cel mai bun antrenor, informeaza Reuters. Lucas Moura, o extrema de 26 de ani, care joaca la Tottenham…

- Tottenham Hotspur, una dintre cele mai puternice formatii din Premier League, a fost invinsa in deplasare de Watford cu scorul de 2-1, duminica, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Angliei. Tottenham a deschis scorul prin autogolul lui Abdoulaye Doucoure (53), dar gazdele au intors scorul…

- Campionatul de fotbal din Anglia, etapa 4. Manchester City și Liverpool joaca AZI. Program și clasament. Sambata ora 14.30 Leicester – FC Liverpool ora 17.00 Brighton & Hove – Fulham ora 17.00 Chelsea – Bournemouth ora 17.00 Crystal Palace – Southampton ora 17.00 Everton – Huddersfield ora 17.00 West…

- Formatia Manchester City a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Arsenal Londra, in ultimul meci al etapei inaugurale a campionatului Angliei, editia 2018/2019, informeaza news.roGolurile au fost marcate de Sterling ’14 si Bernardo Silva ’64. Etapa a doua a campionatului…

- Formatia Liverpool a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa West Ham, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Salah ’19, Mane ‘45+2, ’53 si Sturridge ’88, informeaza news.ro. Tot duminica, Southampton a remizat cu Burnley,…