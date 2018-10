LiveCare: Un dispozitiv mic care poate salva viata pacientilor din spitale

Stiri pe aceeasi tema

- Depresia poate sa iți dea senzația ca nu mai ai pofta de mancare, dar conform unui studiu condus de cercetatoarea Camille Lassale, de la University College London, exista posibilitatea ca o dieta proasta sa contribuie la apariția depresiei. Cercetatorii au descoperit, in urma studiului, ca daca adopți…

- „Viața e o durere de cap”, spune unul dintre ei. Generația „millenials” este strivita intr-o stare de faliment cronic, intre creditele pentru studii, bauturile din cluburile de noapte de 20 de dolari și costuri exagerate de adapost. Nu este de mirare ca 70% din ei nu reușesc sa puna deoparte nici…

- Psihologii spun ca adolescenta este o varsta extrem de sensibila, la care tinerii traiesc multe tentantii si pot suferi si multe drame, motiv pentru care recomanda ca parintii sa fie atenti la orice semne.

- Acesta este momentul uimitor in care o asistenta de la Leicester Royal Infirmary, Marea Britanie, a confruntat un barbat violent din sala de așteptare pentru ca pacienții sa fie in siguranța. Cu cateva clipe inainte ca Yusuf Aka, 22 de ani, sa dea buzna in sala de așteptare a spitalului, el a fost…

- In urma publicarii deciziei Curtii Constitutionale nr. 498/2018, referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate (DES), CNAS precizeaza faptul ca la ora actuala juristii institutiei lucreaza la proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in scopul punerii…

- Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției din Piața Victoriei, din 10 august, susține, referitor la femeia jandarm agresata de mai multe persoane, ca facea parte dintr-un dispozitiv de rezerva care se indrepta catre un dispozitiv de polițiști incercuit de mai multe persoane agresive. De…

- Sebastian Leogan era un tanar extrem de sociabil și de iubit de toți cei din jur, relateaza presa locala. Pe rețelele de socializare mesajele de condoleanțe curg neincetat. Prietenii sai sunt zdruncinați de vestea ca Sebastian a murit. Una dintre prietene i-a lasat acest mesaj! “Sebica, știu ca ma vezi,…