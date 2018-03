Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Miercuri, 14 martie Dublu feminin, sferturi 21.30 Monica Niculescu/ Sestini…

- Irina Begu, locul 36 WTA, a fost invinsa, sambata, de Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5, in turul al doilea de la Indian Wells.Sportiva din Cehia a invins-o pe romanca in doua seturi, cu 7-6, 6-1, dupa o ora și jumatate de joc. A fost un meci dezamagitor pentru fanii Irinei Begu. Sportiva…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

- LIVESCORE Irina Begu – Karolina Pliskova, in turul II la Indian Wells. Meciul se joaca in noaptea de vineri spre sambata, de la 1.30. Cehoaica are 25 de ani și e locul 5 WTA. Irina Begu (26 de ani, 36 WTA) s-a calificat, joi dimineața, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut,…

- Ce a facut Mihaela Buzarnescu la Indian Wells. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa in primul tur de americanca Jennifer Brady cu 3-6, 6-4, 6-2, joi, in prima runda a turneului californian, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Brady (22 ani, 86 WTA) a inceput excelent meciul si a condus…

- SIMONA HALEP - KRZYSTINA PLISKOVA INDIAN WELLS 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, in turul doi la simplu la Indian Wells, cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA. Meciul lui Halep este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Halep si Begu au fost invinse in primul tur de Nicole Melichar (SUA)/ Kveta Peschke (Cehia), scor 6-3, 1-6, 10-3, dupa 63 de minute de joc. Pentru prezenta in primul tur la dublu, Halep si Begu vor primi 10 puncte WTA si 15.460 de dolari.

- INDIAN WELLS 2018. Kristyna Pliskova a invins-o in primul tur pe sportiva chineza Ying-Ying Duan, locul 95 mondial, venita din calificari, scor 6-4, 7-6 (5).Tot noaptea trecuta, rusoaica Maria Sarapova, 41 WTA, a fost eliminata in primul tur de japoneza Naomi Osaka, numarul 44 WTA , scor…

- Simona Halep, Irina Camelia Begu, Monica Niculescu, Raluca Olaru si Mihaela Buzarnescu vor evolua in proba de dublu la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului.Simona Halep face pereche cu Irina Begu, iar in primul tur vor evolua cu perechea Nicole Melichar (SUA)/ Kveta…

- Simona Halep a aflat peste cine va putea da in turul 2 de la Indian Wells, in timp ce Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea iși cunosc adversarele din primul tur. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA - Cehia) sau o jucatoare venita din calificari. In…

- Noaptea trecuta a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea meciurilor de pe tabloul principal de concurs de la Indian Wells. Cele mai mari emotii au fost pentru Simona Halep. Romanca nu va juca in primul tur, iar in turul doi se va duela, cel mai probabil, cu cehoaica Kristyna Pliskova. Aceasta…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Simona Halep va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu,…

- Simona Halep are un avans de 440 de puncte fata de Caroline Woznaicki. Romanca incepe a 17-a saptamana pe locul 1 WTA, 16 fiind consecutive, din 9 octombrie 2017. Simona Halep parasise locul 1 WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki. Simona…

- Oficial! Simona Halep a redevenit numarul 1 in lume. Cum arata acum ierarhia WTA. Simona Halepeste din nou, de azi, in varful ierarhiei feminine din tenis. Constanțeanca a urcat pe primul loc și fara sa joace , iar acum doar Caroline Wozniacki ii mai poate periclita poziția, dar danezei ii va fi greu…

- SIMONA HALEP - ANASTASIJA SEVASTOVA LIVE la DOHA. ONLINE STREAM Digi Sport QATAR OPEN - VIDEO. Simona Halep o infrunta azi la Doha pe Anastasija Sevastova din Letonia in optimi la Qatar Open. Partida incepe la ora 16:00 și este LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe Digi-Online.…

- Partida Simona Halep-Anastasija Sevastova va fi a treia care se va desfasura pe terenul central. Pe aceasta arena, ziua este deschisa de o alta romanca, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, care va evolua, de la ora 13.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4. Al doiela meci…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Serena Williams a primit un wild-card la turneul Premier Mandatory de la Miami și se poate infrunta cu 4 romance. Oficialii turneului de la Miami au anunțat astazi ca Serena Williams a acceptat invitația lor. Competiția se desfașoara in perioada 20 - 31 martie, iar Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina…

- Daca lucrurile vor decurge normal, Halep va face din nou rocada cu Wozniacki in varful ierahiei mondiale. Recuperarea coroanei de lider mondial ar trebui sa fie doar o chestiune de timp pentru Simona, dupa ce jucatoarea din Danemarca a facut o alegere riscanta. Wozniacki a facut o alegere…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce a pierdut…

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 21 ianuarie, ora 00.01: In noaptea aceasta le vom ține pumnii fetelor noastre care mai sunt pe tabloul turneului…

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 20 noiembrie, ora 4.00. Ana Bogdan și-a terminat parcursul la Australian Open. Ana Bogdan a fost oprita de Madison…

- Irina Begu (40 WTA) a devenit a treia romanca eliminata la simplu, la Melbourne, dupa Mihaela Buzarnescu (44 WTA) si Monica Niculescu (99 WTA). Din pacate, rezultatele de la dublu au continuat la fel de prost.

- Irina Begu (Romania, 40 WTA) a fost invinsa cu 6-4, 7-6 de croata Petra Martic (81 WTA), miercuri dimineata, in turul secund la Australian Open. In probele de dublu, Florin Mergea si Mihaela Buzarnescu au fost eliminati la debut.

- Petra Kvitova (Cehia, locul 28 WTA), cap de serie numarul 27, a fost eliminata dramatic in primul tur de la Australian Open. Andrea Petkovic (Germania, 30 de ani, locul 98 WTA) a invins-o dupa aproape 3 ore de joc, scor 6-3, 4-6, 10-8. S-au mai calificat in runda a doua, printre altele, Garbine Muguruza…

- Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua in proba feminina de dublu, la Australian Open.Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua in primul tur cu perechea Mirjana Lucic-Baroni/Andrea Petkovic (Croatia/Germania). Mihaela Buzarnescu…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu a urcat 13 locuri si se afla pe pozitia a 44-a, cea mai buna clasare din cariera. Halep are un avans de 330 de puncte fata…

- Simona Halep iși menține poziția de lider WTA pentru a 14-a saptamana consecutiv. In clasamentul WTA dat publicitații luni, Simona Halep iși pasteaza poziția de lider in topul WTA, cu 6425 de puncte. Indiferent de ce se intimpla in turneul de la Sydney, Simona Halep va fi cap de serie numarul unu la …

- Halep si Siniakova se vor intalni in finala de dublu, programata dupa cea de simplu, tot in sala. Cuplul format din Simona Halep si Irina Begu va infrunta perechea Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), cap de serie numarul unu. Potrivit organizatorilor, fanii care aveau bilete pentru…

- La patru luni dupa ce a devenit mama, Serena Williams (22 WTA), fost numar 1 WTA, a revenit pe terenul de tenis cu ocazia turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (7 WTA), scor 6-2, 3-6, 10-5, in primul meci de tenis feminin din istoria turneului,…

- Jucatoarea Simona Halep, liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu, informeaza wtatennis.com.La dublu vor mai evolua trei romance, Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara. Olaru face pereche cu sportiva ucraineana Olga Savciuk,…

- Presa vuieste despre faptul ca Simona Halep nu isi va prelungi contractul cu sponsorul tehnic Adidas, insa putem privi aceasta despartire ca pe un pas inainte! Simona se afla pe locul 1 in lume, iar imaginea ei poate fi valorificata de o alta firma gigant care sponsorizeaza mai multe staruri ale…

- WTA a anuntat ca Simona Halep ramâne pe prima pozitie în ierarhia mondiala, pentru a 11-a saptamâna la rând. De altfel, având în vedere ca n-au exitta competitii majore în ultima perioada, configuratia de la vârful clasamentului n-a suferit…

- Reprezentantii WTA au dat drumul procesului de votare pentru cea mai populara jucatoare de tenis a lumii. De sase ani, trofeul a mers de fiecare data la poloneza Agnieszka Radwanska. In 2017, 26 de jucatoare au fost nominalizate de WTA pentru premiul fanilor, iar rezultatele vor fi publicate…