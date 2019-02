Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul pontiful a ajuns la palatul prezidential din Abu Dhabi in deja cunoscutul autoturism Kia Soul. Mica masina neagra – o alegere modesta intr-un regat cunoscut pentru stilul de viata „invaluit in aur”- a fost inconjurata de cavalerie in timpul deplasarii spre

- "Am venit aici ca un frate" - aceasta declaratie a papei Francisc a fost preluata de toata presa din Emiratele Arabe Unite. Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga a participat la o intrevedere cu printul mostenitor din Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, personalitate…

- Papa Francisc a devenit duminica primul suveran pontif care a vizitat Peninsula Araba, la cateva ore dupa ce a condamnat dur razboiul din Yemen, in care Emiratele Arabe Unite joaca un rol militar major, relateaza Reuters.La puțin timp dupa aterizarea in Abu Dhabi, Papa Francisc a transmis ca ...

- La putin timp dupa aterizarea in Abu Dhabi, Papa Francisc a transmis ca urmareste criza umanitara din Yemen cu multa ingrijorare si ca se foloseste de slujba sa de duminica din Vatican pentru a solicita partilor implicate sa implementeze un acord de pace si sa vina in ajutorul milioanelor de oameni…

- Papa Francisc a ajuns duminica în Emiratele Arabe Unite (EAU), devenind primul cap al Bisericii Catolice care viziteaza Peninsula Arabica, leagan al islamului, scrie Agerpres citând AFP.Avionul suveranului pontif a aterizat duminica la Abu Dhabi cu putin înaintea orei locale…

- Papa Francisc a sosit, duminica seara, la Abu Dhabi, pentru o vizita istorica de trei zile in Emiratele Arabe Unite, potrivit news.ro.Citeste si Robert Negoița face valuri in CEX PSD. Avertisment pentru Guvern - surse Avionul care l-a transportat pe Suveranul Pontif a aterizat cu putin…

- Papa Francisc a ajuns duminica in Emiratele Arabe Unite (EAU), devenind primul cap al Bisericii catolice care viziteaza Peninsula Arabica, leagan al islamului, transmite AFP. Avionul suveranului pontif a aterizat duminica la Abu Dhabi cu putin inaintea orei locale 22.00 (18.00 GMT).…

