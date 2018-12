Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si o parte dintre ministri se afla, la momentul transmiterii stirii, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Intalnirea are loc inaintea dezbaterii si votarii motiunii de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rusinea Romaniei”.

- Premierul Viorica Dancila și o parte dintre miniștri se afla in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Intalnirea are loc inaintea dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rușinea Romaniei”.Camera Deputaților și Senatul vor vota,…

- Camera Deputatilor si Senatul va vota, in plenul reunit de joi, de la ora 10.00, motiunea de cenzura a opozitie impotriva Guvernului. Premierul Viorica Dancila va participa la dezbaterile din Legislativ, a anuntat Executivul. Votul va fi secret cu bile.

- Joi se voteaza moțiunea de cenzura a PNL, USR și PMP intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rușinea Romaniei!", al doilea test pentru Viorica Dancila in fața Parlamentului, dupa moțiunea din luna iunie. Atunci, doar 166 de parlamentari au votat in favoarea daramarii guvernului, fiind necesare…

- Motiunea de cenzura intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!", initiata de PNL, USR si PMP, va fi dezbatuta si supusa votului joi. Documentul este semnat de 163 de parlamentari si a fost prezentat luni, intr-o prima lectura, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atenție momentul in care sa depuna moțiunea de cenzura. El susține ca acum exista tensiune in PSD și, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il țina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi și de la ALDE.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referindu-se la reactia publica a liderului PSD Liviu Dragnea fata de solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a presedintelui Senatului, ca liderul PSD "se bucura ca are motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu" ca nu a fost in favoarea emiterii…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției Tudorel Toader au mers in cursul serii la biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, unde cei trei au discutat timp de mai multe minute. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe legea amnistitiei…