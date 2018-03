Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele ”Sarbatori…

- Credinciosii catolici, reformati si evanghelici sarbatoresc duminica Pastile, cu o saptamana mai devreme decat credinciosii ortodocsi. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii va umple bisericile catolice, evanghelice sau reformate, Slujba de Inviere avand loc in seara zilei de sambata. Credincioșii…

- Jakubinyi Gyorgy, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, a spalat picioarele a 12 studenti teologi, in Joia Mare din Postul Pastelui, asa cum si Isus Hristos a spalat picioarele apostolilor la Cina cea de Taina, in urma cu aproape 2.000 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jandarmeria din Timișoara scoate in strada la aceste sarbatori patru echipe a cate patru luptatori antitero. Vor fi luptatori antitero in strada și din partea altor forțe care vor veghea la respectarea ordinii in zona bisericilor. „Asiguram masurile de ordine și siguranța in jurul…

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Corul Filarmonicii "George Enescu" si Corul de Copii Radio, impreuna cu Orchestra Filarmonicii din Sibiu, vor sustine duminica un concert in Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Mihail" din Alba Iulia. "Doua coruri cu traditie de peste 60 de ani se intalnesc pentru a vesti sarbatoarea Pastelui: Corul…

- Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va aproba, in ședința de joi, inchirierea prin licitatie publica a unui numar de 16 locatii pentru activitati de comert ambulant care se desfasoara in trasuri de epoca, in suprafata de 12 mp fiecare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitate de prelungire.…

- Cetatea Alba Carolina are nevoie urgenta de reparații. Zidurile de caramida de pe Latura de vest se crapa, iar mortarul se sfarama la cea mai mica atingere, la 4 ani de la restaurare. Mai mult, turiștii risca sa fie loviți de bucațile de zid ce pot cadea oricand, in zona Centrului de Informare și Promovare…

- In cadrul Targului de Paști de la Timișoara, organizatorii au pregatit un imens ou de paște din flori și alte aranjamente florale, care vor incanta vizitatorii din centrul orașului. Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI – a editie a Targului…

- Grupul de Initiativa pentru Tineret al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia in parteneriat cu Parohiile ortodoxe de pe raza comunei Ighiu si Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Ighiu invita tinerii de pe raza comunei Ighiu la Paraclisul tinereții. Actiunea va avea loc joi 15 martie si va debuta de la ora…

- Astazi, 11 martie, ora 16.00, trupul neinsufletit al profesorului Marin Petrisor va fi depus la catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, iar IPS Teodosie va oficia o slujba de pomenire. Profesorul universitar doctor emerit Marin Petrisor de la Universitatea Ovidius din…

- Începând cu data de 04.10.2017, Parohia romano catolica Sf. Mihail implementeaza proiectul “Reabilitarea bisericii romano catolice Sf. Mihail”, cod SMIS 119179, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 03.10.2021, durata de implementare…

- Trei maicuțe din biserica romano-catolica au vorbit despre modul in care sunt exploatate, puse sa munceasca pe degeaba pentru cardinali și arhiepiscopi. Dezvaluirile apar intr-o publicație oficiala a Vaticanului și scandalul se amplifica.

- O noua cerere de casatorie inedita a avut loc in Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia, unde un tanar, ajutat de prietenii sai, a afișat bannere cu mesajul ”Adriana, vrei sa fii soția mea?”, iar apoi i-a daruit iubitei sale un buchet cu șapte trandafiri roșii. Cei doi tineri au publicat fotografiile…

- Membrii clubului Rotary au sarbatorit vineri, 23 februarie, 113 ani de la inființarea mișcarii mondiale. Momentul a fost marcat la Alba Iulia prin lansarea a 113 lampioane in Cetatea Alba Carolina și proiectarea semnului Rotary pe Sala Unirii. Au participat membri ai cluburilor Rotary din Alba, Sighet,…

- Intalnirea a fost prefațata de slujba Sfintei Liturghii, oficiata de Preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, care a subliniat principalele repere ale activitații pastoral-misionare. Ședința a cuprins prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial Huși, cu accent pe acțiunile…

- Un bloc de apartamente pentru locuit și inchiriat in regim hotelier va fi construit in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Noua cladire va fi amplasata langa cea a Universitații 1 Decembrie 1918 și foarte aproate de fost unitate militara din Piața Cetații. Decizia de a permite aceasta construcție…

- Mașinile parcate neregulamentar se ridica inclusiv din zona turistica a orașului, Cetatea Alba Carolina, cel puțin una fiind ridicate miercuri, potrivit informațiilor trimise de catre un cititor al ziarului Unirea, ediția online. Nu este deloc de mirare, pentru ca legea se aplica pe tot teritoriul municipiului.…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, joi, intr-o conferința de presa, ca Parcul Unirii va fi reconstruit astfel incat sa reziste inca cel puțin o suta de ani. ”Dorim sa reconstruim parcul Unirii, cu Monumentul, cu tot ceea ce o sa fie acolo, pentru inca minim 100 de ani, pentru ca…

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- Miercuri, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 8.00 Sfanta…

- Oferta de PAȘTE 2018 la PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL din localitatea Ocna Șugatag, MARAMUREȘ: 06.04-09.04.2018 Cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi turiștilor, ce au ales sa petreaca sarbatatoarea Invierii Domnului la “Pensiunea Popasul…

- Cea mai mare cetate din Romania, Cetatea Alba Carolina, apare la inceputul teaser-ului realizat pentru documentarul „Flavours of Romania“, produs de regizorul Charlie Ottley. Realizator al documentarului „Wild Carpathia”, jurnalistul britanic Charlie Ottley s-a aflat, in vara anului trecut, si la Alba…

- Aproximativ 3.000 de persoane au participat sambata, la Catedrala patriarhala, la slujba Aghesmei Mari, care a fost oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel. Ceremonia,...

- Sute de credinciosi au venit, sambata, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia pentru slujba de Boboteaza, dar mai ales pentru a-si lua agheasma, apa sfintita despre care oamenii cred ca le apara casele si familiile de rele. Unii dintre credincioși au venit insa cu plase pline cu sticle ca sa ia apa…

- Sute de credincioși au fost prezenți sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, pentru a participa la slujba de Boboteaza. sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie a inceput de la ora 10.00, iar in jurul orei 11. 30 a inceput slujba de sfintire a apei care a…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan Botezatorul. Programul Arhiepiscopiei Tomisului: Ajunul Bobotezei Vineri, 5 ianuarie ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; ora 7.00, Arhiepiscopul…

- Peste 2.000 de persoane s-au adunat in noaptea dintre ani in Piața Cetații din Alba Iulia pentru a asista la spectacolul de artificii corelate pe muzica, care a fost fotografiat, dar mai ales filmat, de foarte mulți dintre ei. La final, au primit calendare personalizate și s-au reintors acasa sau la…