Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia are loc marți, 17 septembrie, semnarea contractului de finanțare nerambursabila pentru modernizarea și extinderea cladirii din incinta spitalului pentru readucerea policlinicii in vechea locație, respectiv de pe strada Mușețelului nr. 2, pe Bulevardul…

- Consiliul Județean Prahova are, pe ordinea de zi a ședinței de luni, doua proiecte care vizeaza aprobarea cheltuielilor aferente proiectelor de extindere și modernizare a ambulatoriilor de la spitalele aflate in administrarea autoritaților județene. Documentul privind „Extinderea, reabilitarea, modernizarea…

- O veche cladire din municipiul Suceava, in care functioneaza Gradinita „Dumbrava Minunata", va fi demolata partial si apoi recladita, dar si extinsa in acelasi timp, pentru a asigura spatii moderne de invatamant pentru un numar mai mare de copii.„In aceasta zi am semnat la Piatra ...

- Policlinica de Adulți și cea de Copii (Ambulatoriul de Specialitate) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau va fi dotata cu aparatura noua, printr-o finanțare europeana. Contractul s-a semnat vineri, in prezența premierului Viorica Dancila.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Policlinica de Adulți (Ambulatoriul de Specialitate) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau va fi dotata cu aparatura noua, printr-o finanțare europeana. Contractul s-a semnat vineri, in prezența premierului Viorica Dancila. Al doilea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe lista de prioritati a conducerii CJ Dambovita si a conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, la capitolul investitii, se regaseste pentru anul 2019 si obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Sectie boli infectioase” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta…

- RASPUNS INCURAJATOR PENTRU JUDEȚUL MEHEDINȚI, DE LA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP): „In perioada imediat urmatoare, vom semna contractul de finanțare pentru modernizarea cladirii principale a Spitalului Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin". AdministratieActualitate