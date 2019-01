Stiri pe aceeasi tema

- In Camera Comunelor, acordul incheiat de Theresa May cu Bruxellesul nu a obtinut decat 202 voturi ''pentru'', comparativ cu 432 de voturi ''impotriva'', aceasta fiind cea mai grea infrangere suferita de catre un lider britanic incepand din anii 1920. Acest vot istoric a lasat Regatul Unit intr-o…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea sa se prelungeasca pana vineri. Adoptarea acordului este insa sub semnul intrebarii, atata timp cat continutul acestuia ii nemultumeste atat pe sustinatorii Brexitului, cat si pe eurofili. Theresa…

- Active in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari (800 de miliarde de lire sterline) sunt mutate din Marea Britanie in noile centre financiare din Uniunea Europeana, inaintea Brexitului, se arata intr-un raport publicat de firma de consultanta EY, transmite Reuters. Votul final în parlamentul…

- Deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, a declarat marti un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea…

- Dezbateri intense in Parlamentul britanic pe tema acordului pentru Brexit, negociat cu Uniunea Europeana. Premierul Theresa May a venit in fata deputatilor si a anuntat ca votul programat pentru astazi nu va mai avea loc din cauza lipsei de sustinere.

- Situația devine tot mai complicata la Londra in privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citand surse din guvern, ca votul de marți in privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.