- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania, Papa Francisc va oficia, sambata, incepand cu ora 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, unde va oferi un trandafir de aur. Ulterior, Suveranul Pontif va merge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri…

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.

- Cum arata papamobilul construit de Dacia pentru vizita Suveranului Pontif in Romania. Organizatorii vizitei Papei Francisc in Romania au transmis, joi, 30 mai, ca Sanctitatea Sa va folosi si un papamobil conceput de uzina Dacia, automobilul fiind special pregatit pentru acest eveniment. „Papamobilul…

- Papa se va plimba prin Romania cu o Dacia fabricata la Mioveni. Suveranul Pontif a apelat la brandul nostru autohton si in 2016, intr-o vizita oficiala in Armenia. Papamobilul a fost un Logan. De data aceasta, se pare ca papamobilul pe care Sanctitatea Sa il va folosi in timpul vizitei in Romania va…