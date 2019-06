Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de pelerini veniti din toata tara sunt prezenti duminica, inca de la primele ore ale diminetii, pe Campia Libertatii, in asteptarea Papei Francisc, care va oficia, incepand cu ora 11,00, Sfanta Liturghie si ceremonia de beatificare a sapte...

- Printre cei peste 40.000 de pelerini care se afla pe Campia Libertații din Blaj, pentru a asista la Slujba susținuta de Papa Francisc, se afla și fostul principe Nicolae. Acesta a sosit impreuna cu soția, i-a salutat pe cei din apropiere și a facut poze cu ei. Mii de oameni s-au strans, duminica dimineata,…

- Pe Campia Libertații din Blaj, intre zecile de mii de credincioși veniți sa-l intampine pe Papa Francisc, se afla și un grup de preoți și pelerini veniți tocmai din America, din comunitatea greco-catolica din Cleveland. In acest grup se afla și parintele Petru Stanea, nascut in Mihalț, preot al acestei…

- Papa Francisc va ajunge duminica dimineata la Blaj, unde va celebra cea de-a treia Sfânta Liturghie din programul calatoriei apostolice facute în tara noastra, slujba în cadrul careia va avea loc beatificarea episcopilor Valeriu Traian Frentiu, Ioan Balan, Alexandru Rusu, Vasile…

- Sapte episcopi greco-catolici martiri, reprezentanti ai Bisericii Romane Unite - Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu - vor fi beatificati in cadrul ceremoniei care va avea loc pe Campia Libertati de la Blaj, duminica, in ultima…

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…