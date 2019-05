Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre doua autoturisme s-a produs astazi, in jurul pranzului, pe Autostrada A1, in zona localitații Aurel Vlaicu. In urma impactului au fost ranite doua persoane. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme, sunt…

- Japonia a inceput sa testeze cel mai rapid tren construit vreodata, capabil sa atinga 400 de kilometri la ora. Conceptul se numește bullet train și va fi o metoda revoluționara de calatorie. Va fi testat intre orașele Senda și Aomori, care sunt la distanța de 280 de kilometri in linie dreapta, unul…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 8 mai 2019, in Sebeș, la intersecția strazilor Marașești și Calarași. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul mașinii, in urma unei tamponari și s-a oprit intr-o cladire. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, este vorba despre o tamponare intre…

- La data de 3 mai 2019, in jurul orei 12,50, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 9 aprilie 2019, in jurul orei 15.50, politistii rutieri din Sebes, au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada Principala, din comuna Pianu, judetul Alba. Se pare ca, un tanar de 26 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea o motocicleta, a pierdut…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat in trecere prin Vrancea marti dupa-amiaza, a vizitat mai multe subunitati din judet si a facut cumparaturi in piata agricola din Focsani, unde a stat de vorba cu producatorii, potrivit sefului Directiei Agricole Vrancea, Ticu Constandache, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un barbat cu mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii in Germania, a fost depistat de politistii, la Sebes. La data de 1 aprilie 2019, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, sprijiniti de un politist…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteorologice.Pe sensul catre Sibiu al Autostrazii A1 Deva Sibiu, pe tronsonul kilometric…