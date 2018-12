Stiri pe aceeasi tema

- Romanii de pretutindeni au venit de 1 Decembrie in Orașul Marii Uniri, locul in care spiritul sarbatorii se simte mai bine ca oriunde. Aceștia au fost ospatați cu o masa populara la care au fost servite, gratuit, 36.000 de porții de mancare. Surpriza pregatita de organizatori este ca, in acest an, oamenii…

- Interpreti indragiti, folclor autentic, sentiment de patriotism si voie buna. Evenimentele organizate de 1 Decembrie la Alba Iulia continua cu cantece traditionale, istorice si spectacole de muzica populara, care anima Cetatea. Pe scena din Piata Cetatii este „Cantec de Mare Unire”. Un concert de muzica…

- Ziua de 1 Decembrie a debutat la Alba Iulia dis-de-dimineața. Peste 15.ooo de romani din toate colțurile țarii, basarabeni, nord-bucovineni, membri ai Diasporei, care au venit cu trenul, pe jos sau cu caruțele, intocmai ca la 1918. In intampinarea lor, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, o familie…

- Peste 100.000 de oameni sunt așteptați sa sarbatoreasca cei 100 de ani de la Marea Unire la Alba Iulia. Pentru a fi o gazda buna, administrația locala a pregatit anul acesta un meniu variat. Astfel, cei care vor ajunge flamanzi in Cealalta Capitala vor avea de unde alege cand vine vorba de mancare.…

- Festin popular de 1 Decembrie 2018 , la Alba Iulia. Mamaliga cu branza și friptura, varza calita cu carnați, fasole cu carnați și un pahar din Vinul Unirii 1 Decembrie va fi anul acesta cea mai importanta editie a sarbatorii de la Alba Iulia. La 100 de ani de la Marea Unire, pe langa programul […]

- Cosmin Ioan Toma (41 de ani), caruia ii place sa gateasca dupa retetele strabunilor, a pregatit 100 de preparate inedite care vor fi expuse la Alba Iulia in zilele de sarbatoare a Centenarului Marii Uniri

- Sediul companiei Transavia de la Santimbru, cel mai mare producator de carne de pasare din Romania, este iluminat in culorile tricolorului, in cinstea Marii Sarbatori Naționale. ”In fiecare an, in preajma zilei de 1 decembrie, sediul companiei Transavia este luminat in culorile tricolorului. Anul acesta,…

- Mamaliga cu branza va inlocui in acest an traditionala iahnie de fasole oferita de 1 Decembrie celor prezenti de Ziua Nationala la Alba Iulia, urmand sa fie pastrat insa in meniul mesei populare...