Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de oameni s-au adunat la un protest, in Piata Victoriei, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Participantii se indreapta in mars, pe Calea Victoriei, spre Ministerul de Interne.

- Cateva sute de oameni participa la un protest, in Piata Victoriei, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. De la ora 20.00, participantii vor pleca in mars spre Ministerul de Interne.

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…

- Bucurestenii sunt chemati, sambata seara, sa se stranga in Piata Victoriei la mitingul intitulat „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne, ca semn…

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…

- Impotriva unui stat nepasator!" Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne. Protestul este anuntat pe retelele sociale de Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide si Initiativa Romania. Anuntul…

- Un protest este organizat sambata seara, in Piata Victoriei, de catre de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii vor pleca in mars spre Ministerul de Interne.

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…