LIVE VIDEO Incident armat la sediul Youtube din California

- Autoritatile americane au avertizat cetatenii sa evite zona din apropierea sediului companiei Youtube din nordul Californiei, marti, dupa ce au fost auzite mai multe focuri de arma, relateaza site-ul postului BBC.

- Focuri de arme au fost raportate in apropierea sediului YouTube din San Bruno, California de Nord, informeaza BBC. Ambulantele sunt la fața locului, iar poliția a avertizat publicul sa nu se afle in zona. Google, care deține YouTube, a declarat ca investigheaza un eventual "incident de foc".…

- Tyler "Ninja" Blevins este un tanar de 26 de ani care a jucat recent pe Twitch, cea mai cunoscuta platforma de streaming pentru jocuri, impreuna cu raper-ul Drake. El câștigă aproximativ 500.000 de dolari pe lună stând în camera sa și…

- Problemele intampinate de Tesla in productia automobilului de serie Model 3 sunt provocate de automatizarea excesiva, potrivit analistilor de pe Wall Street, care avertizeaza ca robotii omoara Tesla, relateaza Business Insider. Într-un caz rar de victorie a oamenilor în faţa roboţilor,…

- Incident neobișnuit în fața Primariei Capitalei. Polițiștii au intervenit, miercuri, în cazul unui barbat care, ținând un cuțit în dreptul inimii, a amenințat ca se omoara.

- Un incident a avut loc in timpul ceremoniei de semnare a protocolului de colaborare intre orasele Galati din Romania si Cahul din Republica Moldova. Politistii au intervenit dupa ce un barbat a intrerupt ceremonia, nemultumit ca printre oficialitati se afla ”un fost colaborator al securitatii”.

- Politistii de frontiera romani au gasit sase kilograme de heroina in masina unor cetateni bulgari care voiau sa treaca granita in Romania. Drogurile ar fi trebuit sa ajunga in Austria.

- Politiștii din Buzau sunt in alerta. Doi pacienți in varsta de aproximativ 30 de ani au fugit astazi de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, unde se aflau internați de mai mult timp. Informația a fost confirmata in urma cu puțin timp de IPJ Buzau. Politiștii au instituit filtre in trafic și ii cauta…

- Doua persoane au fost ranite marti intr-un incident armat petrecut intr-un liceu din statul american Maryland, la 110 km sud-est de capitala Washington, in urma caruia atacatorul, despre care s-a comunicat initial ca a fost si el ranit, a decedat, a anuntat seriful Tim Cameron din comitatul St Mary’s,…

- SUA trec prin noi momente de groaza dupa ce intr-o școala din Georgia a avut loc un atac armat. O școala din Saint Mary, Georgia, a fost inchisa, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Parinții au fost indepartați de poliție din zona.

- Focuri de arma la un liceu din Maryland. Autoritațile spun ca investigheaza aceast incident, insa momentan nu dețin informații despre presupuse victime sau despre persoana care se afla in spatele acestui caz. Oamenii legii au transmis parinților elevilor sa nu mearga la școala, ci sa…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Trei femei si un barbat inarmat care luase ostatici intr-un centru pentru veterani de razboi din statul american California au fost gasiti morti, sambata, in camera in care erau baricadati, potrivit politiei locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- UPDATE. Potrivit politistilor, a fost depistat barbatul in varsta de 24 de ani banuit de talharia din data de 2 martie la agentia de pariuri sportive din Craiova. ”La acest moment, la domiciliul barbatului, din Craiova, politistii efectueaza o perchezitie, pentru depistarea sumei de bani sustrase,…

- Aseara, in jurul orei 22 45 polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o agenție de pariuri din centrul orașului si sub amenințarea unei pistol, a solicitat angajatei banii incasați. Acum polițiștii sunt pe urmele faptasului. Pana la aceasta ora inca nu a fost…

- Un barbat este cautat de politistii doljeni dupa ce a jefuit o agentie de pariuri din Craiova, el amenintand-o cu un pistol pe angajata unitatii si furand suma de 7.000 de lei. Femeia nu a fost ranita in urma acestui incident. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri,…

- Un profesor a fost reținut dupa un incident armat care a avut loc miercuri dupa-amiaza la un liceu din Georgia, SUA. Poliția a fost alertata in legatura cu mai multe focuri de arma auzite din interiorul liceului. „Niciun copil nu a fost ranit in incident”, a comunicat Politia regionala. In urma cu…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Doua persoane au fost ucise într-un incident armat produs vineri dupa-amiaza în centrul orasului elvetian Zürich, în fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, scrie Mediafax.

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov.Horia Nasra a declarat, vineri, corespondentului…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- Sistemul Public al Angajatilor Pensionati din California (CalPERS), cel mai mare fond de pensii din Statele Unite a pierdut peste 15 miliarde de dolari in active in timpul scaderii violente a pietelor bursiere din perioada 26 ianuarie-9 februarie, potrivit Business Insider. CalPERS a pierdut…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- O femeie din India și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-un parc de distracții din statul Haryana. Aceasta se distra de minune alaturi de familie pe o pista de karing, dar la un moment dat parul i s-a prins de roțile unei mașini. Polițiștii au explicat ca scalpul ei a fost smuls…

- Ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Acestea sunt acuzatiile care li se aduc unor barbati de etnie rroma care ar fi agresat doi politisti. Totul s-a intamplat noaptea trecuta la priveghiul dinaintea unei inmormantari la care au participat mai multe persoane de etnie rroma. Unii dintre acuzati…

- Politistii au intervenit in ultimele 24 de ore la peste 2.300 de evenimente, dintre care 1.863 sesizate prin 112. Au aplicat peste 12.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor, au constatat peste 800 de infractiuni.Potrivit Politiei Romane, ieri, 13 februarie, aproape…

- Un tanar de 21 de ani, ce parea a fi sub influenta unor substante deloc legale, a furat masina unchiului, cand limuzina avea motorul pornit, a blocat portierele si a plecat la plimbare desi proprietarul avea cheia la el, dar nu putea sa intre in masina sa il opreasca. Aproximativ dupa o ora, masina,…

- Din primele informații, batranul se afla intr-un bar de pe strada Daliei, din Timișoara, cand intre el și alți clienți ai localului, a avut loc o altercație. Unul dintre aceștia a scos un cuțit și i-a provocat o taietura adanca in zona frunții. Plin de sange, batranul a fost dus de…

- Trei masini au fost avariate joi dupa un accident petrecut langa Lugoj, la Lugojel. Martorii accidentului sustin ca un sofer nu a fost atent si a lovit din spate un autoturism dupa care a patruns pe contrasens si a fost izbit de un autotren care circula regulamentar. Din fericire, nicio persoana nu…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Incident extrem de grav, fara precedent, la Iasi! In aceasta seara, in jurul orei 18:00, un baiat de 16 ani a fost injunghiat intr-un autobuz care traversa zona Pacurari, intre statiile Moara de Foc si Petru Poni. Adolescentul manca seminte, iar un tanar s-a apropiat de el si i-a infipt un cutit in…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Incident mai rar intalnit a avut loc pe 30 ianuarie, la Moscova, in studioului de radio „Komsomoliskaya Pravda”. Jurnalistul rus Maksim Sevcenko si istoricul Nicolai Svanidze s-au luat la bataie in timpul unei emisiuni, care era transmisa si in direct pe canalul de Youtube.

- Patru oameni au murit dupa ce un individ a deschis focul asupra lor, duminica, intr-o spalatorie auto din statul american Pennsylvania, iar o alta persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, a anuntat Politia locala, relateaza The Associated Press.

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe ranite dupa un schimb de focrui într-in liceu din zona rurala a statului Kentuckz, transmite AP. Mesajul a fost trimis chiar de catre guvernatorului statului, pe twitter. El a adîugat ca un suspect a fost retinut. Potrivit CNN, toti…

- Cei doi parinți din SUA, acuzați ca și-au torturat cei 13 copii, au ajuns in fața magistraților. Potrivit marturiilor prezentate, parinții iși țineau copii legați, i-au infometat, ii bateau și chiar ii pedepseau prin strangulare. Louise și David Turpin, acuzați ca și-au torturat cei 13 copii, au ajuns…

- Unul dintre principalii lideri ai sarbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost asasinat marți dimineața. Politicianul a fost impușcat mortal in fața biroului sau din Kosovska Mitrovica, a anunțat postul sarb B92, citat de Agerpres.ro . In varsta de 64 de ani, Ivanovic a impușcat de patru ori in piept…

- Drama a 13 frati si surori a socat o lume intreaga! Politistii au pus capat cosmarului pe care il traiau, dupa ce i-au gasit legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-o casa situata intr-un mic oras din California. Acestia au varste cuprinse intre 2 ani si 29 si au fost supusi…

- Doi tineri din Constanta au devenit eroii unei femei talharite in fata blocului. Hotul i-a smuls poseta de pe umar si a crezut ca scapa. Cativa tineri au auzit strigatele de ajutor si nu au stat o clipa pe ganduri. L-au fugarit pe talhar, l-au imobilizat si l-au predat politiei. Pentru gestul lor, politia…

- Polițiștii locali au acționat zilele trecut in Complexul Studențesc, unde, in fața imobilului cantinei 4 C se afla o terasa nefuncționala, unde erau depozitate mai multe obiecte precum scaune, mese, umbrele, toate in dezordine, locația riscand sa se transforme intr-o rampa clandestina de deșeuri. In…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face un apel urgent catre premierul Mihai Tudose pentru a pune capat jocurilor politice care se fac. "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie…