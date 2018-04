LIVE VIDEO Incident armat la sediul Youtube din California. Suspectul, o femeie, s-ar fi sinucis

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a deschis focul la sediul YouTube si-a impuscat prietenul, apoi s-a omorat, a relatat un martor, potrivit Fox News. Politistii au gasit-o pe aceasta moarta, in sediul companiei din San Bruno, California. Patru peroane au fost ranite in atacul armat comis marti la sediul YouTube din California…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Politistii s-au deplasat la fata locului pentru a cerceta împrejurarile în care a survenit decesul femeii. “În imobil a fost gasit cadavrul femeii si un barbat, în vârsta de 47 de ani, din Cluj-Napoca, care locuia împreuna cu femeia. Acesta era incoerent…

- Tyler "Ninja" Blevins este un tanar de 26 de ani care a jucat recent pe Twitch, cea mai cunoscuta platforma de streaming pentru jocuri, impreuna cu raper-ul Drake. El câștigă aproximativ 500.000 de dolari pe lună stând în camera sa și…

- Un incident a avut loc in timpul ceremoniei de semnare a protocolului de colaborare intre orasele Galati din Romania si Cahul din Republica Moldova. Politistii au intervenit dupa ce un barbat a intrerupt ceremonia, nemultumit ca printre oficialitati se afla ”un fost colaborator al securitatii”.

- Focuri de arma la un liceu din Maryland. Autoritațile spun ca investigheaza aceast incident, insa momentan nu dețin informații despre presupuse victime sau despre persoana care se afla in spatele acestui caz. Oamenii legii au transmis parinților elevilor sa nu mearga la școala, ci sa…

- In data de 15.03.2018, in jurul orelor 22.50, un echipaj al Directiei Generale Politia Locala a intervenit pentru verificarea unei sesizari privind o persoana care tulbura linistea locatarilor blocului HC 11 din cartierul de locuinte sociale Henry Coanda.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale…

- Detalii șocante despre crima din Pogana au ieșit la iveala. IPJ Vaslui a facut noi precizari despre modul brutal in care Mihai Galben și-a ucis concubina. O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, sambata dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise…

- Politistii calaraseni au retinut un barbat care transporta fara acte peste 276.000 de tigarete. Marfa de contrabanda a fost descoperita in trafic, pe 9 martie, la un control de rutina.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- O femeie de 87 de ani din comuna Negomir a sesizat primarul din localitate ca a fost victima unui viol, iar primarul a sunat la poliție. Suspectul de viol are doar 23 de ani. Articolul VIOL de Ziua Femeii, la Negomir! Femeie de 87 de ani, agresata de un tanar de 23! Pe CINE a sunat batrana, IMEDIAT…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost injunghiata cu un cutter de concubinul sau de 21 de ani, intr-un tramvai din Timisoara. In urma incidentului, femeia a fost transportata la spital, iar barbatul a fost preluat de politisti pentru a fi audiat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia LILIANEI ION, in varsta de 38 ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160cm, greutate 45 de kg, ochi verzi,…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Politistii aradeni sunt in alerta dupa ce la data de 17 februarie, o femeie in varsta de 60 de ani a plecat de la domiciliul sau de pe strada Hunedoarei din municipiu și nu s-a mai intors. ORASCU FRANTI are urmatoarele semnalmente: 1,50 m., 50 de kg., par blond tuns scurt, ochi caprui. La momentul […]…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- La data de 13 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat doua persoane, un barbat, D.F. si o femeie, D.A. , ambii de 36 de ani, din Bucuresti, ca persoane banuite de comiterea unui furt in data de 17.07.2017, dintr-un apartament…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei BURLACU GEORGETA ADRIANA, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie a.c., a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au identificat un barbat de 26 ani, banuit de savarsirea infractiunii de omor, informeaza IPJ Galati. Potrivit anchetatorilor, la data de 03 februarie a.c., ora 22.30, un apel la numarul…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Moarte cumplita pentru o femeie de 41 de ani, care a fost batuta și violata de un tanar de 19 ani. Svetlana Sapogova, mama a doi copii, s-a urcat in mașina lui Danil Cheshko, cei doi luand parte la inmormantarea unui prieten comun, in Saratov, Rusia. Pe drum, tanarul a atacat-o pe femeie,…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- Incident șocant petrecut, noaptea trecuta, la Spitalul Județean Timișoara. Un barbat in varsta de 77 de ani, internat pe Secția de Urologie, care, potrivit unor surse suferea de cancer la prostata, a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul cinci. In urma impactului cu solul, pacientul…

- Politistii au au efectuat, joi dimineata, 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați din județele Arad, Bistrița-Nasaud, Cluj și Prahova. Potrivit unui comunicat al IGPR, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Desfasurare masiva de forte in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Arad, dupa ce un barbat de 42 de ani s-a sinucis plonjand cu mașina in lac Acesta, patronul unei firme de transport din Covasanț, a sarit cu masina in lacul Ghioroc. Prietenii barbatului au fost cei care au sunat la 112 si au…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Politistii botosaneni si-au ales saptamana trecuta noul lider, insa ocupantul final al functiei de presedinte judetean al Corpului National al Politistilor (CNP) va fi stabilit in instanta. Si aceasta pentru ca, mai mult sau mai putin plastic spus, unii oameni ai legii par sa aiba unele probleme cu……

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut, cu operativitate, pe un tanar din oras ce este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Va fi cercetat in stare de arest preventiv. In noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani,…

- Un barbat, banuit de comiterea mai multor infractiuni de talharie a fost identificat de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat…

- Descoperire șocanta facuta de criminaliștii greci! Polițiștii au gasit doi tineri morți intr-o locuința de pe insula elena Kefalonia, veniți sa-și petreaca Anul Nou in paradisul elen. Potrivit Daily Mail, autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor intr-un ritual satanic.