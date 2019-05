Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 3 mai, de la ora 18.00, reincep spectacolele de reconstituire istorica antica prezentate de Garda Apulum, la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina. Vezi si 3-5 mai: Festivalul Roman APULUM 2019, „Revolta”. Demonstrații militare, lupte de gladiatori și dansuri antice. PROGRAM Albaiulienii si…

- PROGRAMUL Festivalului Roman Apulum 2019 de la Alba Iulia – Demonstrații militare, ateliere meșteșugarești, muzica, dansuri antice și parada de noapte cu torțe la cel mai mare eveniment de reconstituire istorica din Romania Sute de reenactori din țara și strainatate iși vor da intalnire in Cetatea Alba…

