Viorica Dancila face o serie de declarații la Alba Iulia, la ieșirea de la Conferința Județeana a PSD. Ioan Dirzu a fost confirmat prin vot deschis la șefia organizației, fiind totodata și singurul candidat pentru funcția de președinte. Aceasta se afla sambata in Alba Iulia pentru a se intalni cu membri ai partidului, cu admiratori, […] Citește LIVE VIDEO: Declarații Viorica Dancila la Alba Iulia. Care este motivul vizitei in județ și ce schimbari s-au produs la PSD Alba in Alba24 .