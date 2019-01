Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a fost ales, sambata, presedinte al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), la Conventia Nationala a formatiunii, cu 99,17% de voturi "pentru" si 7...

- Conventia Nationala a PLUS s-a reunit, pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al formatiunii. Delegatii PLUS vor stabili azi si conducerea partidului pentru o perioada de un an. In ianurie 2020, dupa…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat joi ca este nevoie de un proiect "care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru ca PSD a confiscat total instrumentele institutionale". In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania.…

