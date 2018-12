Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, de unde au pornit in mars spre Universitate, in cadrul unui miting organizat incepand cu ora 16.00. Protestul marcheaza 29 de ani de la Revolutia din decembrie. De asemenea, protesteaza fata de intentia PSD-ALDE privind…

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care…