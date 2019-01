Stiri pe aceeasi tema

- Marea slujba de Boboteaza de la Marea Neagra a inceput la Catedrala arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel din Constanta, prin Sfanta Liturghie oficiata de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.

- Slujba sfintirii apei nu a fost lipsita de peripetii pentru IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. A fost la un pas sa cada de pe o cisterna, informeaza Adevarul.Ca in fiecare an, in ajunul zilei de Boboteaza, in fata Catedralei Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta se desfasoara un…

- Inalt Preasfințitul (IPS) Teodosie s-a impiedicat, sambata, in timp ce urca scara de pe o cisterna cu agheasma. Apa sfințita a fost ulterior sfințita și imbuteliata in 200.000 de sticle. In timpul slujbei de sfințire a apei, IPS Teodosie s-a impiedicat pe scari și a fost cat pe ce sa cada de pe cisterna.…

- Prima sarbatoare mare la care mii de credinciosi participa an de an este Boboteaza, slujba care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanta. IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sustinut vineri, 4 ianuarie, o conferinta de presa in cadrul careia a transmis un mesaj catre constanteni,…

- Un eveniment important pentru crestini, Botezul Domnului, va fi cinstit la Constanța și in acest an printr-o serie de manifestari religioase. Sambata, 05 ianuarie 2019, de la ora 05:30, la Catedrala Arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” va fi savașita Sfanta Liturghie, urmata de Slujba de…

- Un eveniment important pentru crestini, Botezul Domnului, va fi cinstit la Constanta si in acest an printr o serie de manifestari religioase.Sambata, 05 ianuarie 2019, de la ora 05:30, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" va fi savasita Sfanta Liturghie, urmata de Slujba de…

- Pe 30 decembrie, Biserica Ortodoxa cinsteste Duminica dupa Nasterea Domnului a Sfintilor Iosif, Logodnicul, David Prorocul si Iacob, rudenia Domnului si Fuga in Egipt. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia, pentru a doua oara in acest an, Liturghia Sfantului Iacob la Catedrala…

- Maine, 6 noiembrie , incepand cu ora 6.45 , IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. Apoi, de la ora 10.00 , va participa, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, la conferinta "Dobrogea, pamant…