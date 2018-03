Live-urile lui Cosette Chichirău: Secretul telefonului care nu se descarcă, dezvăluit la DCNews: "Recunosc" "Am un iphone. Poate gurile rele ar vrea sa ma vada mai puțin. Cand sunt live stau intre jumatate de ora și o ora. Bateria ține in general. Recunosc ca am și o baterie externa, dar o folosesc rar. Eu cand transmit, vreau sa arat oamenilor ceva mai de aproape pentru ca televiziunile transmit din spatele salii de plen, de la o distanța mare. Ei nu pot veni printre randuri, in sala, pentru ca nu le este permis acest lucru. Mie nu imi este frica sa continui cu live-urile, in ciuda reacțiilor de prost gust și ieșite din normele de politețe. Scopul este sa ma intimideze pe mine și pe colegii mei,"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- ”Colegii mei au intors spatele monstruoasei coaliții care incearca sa distruga justiția in Romania, aproape au reușit. (...) Suntem penibili? Penibili suntem? De ce credeți ca suntem penibili?” a spus deputata USR Cosette Chichirau. ”Opoziția va fi crancena. Lupta va continua” a spus Stelian…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența pe legile justiției, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Liviu Dragnea a declarat marți, la Antena 3, ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, caruia i-a transmis ca raportul sau prin care a cerut revocarea lui Kovesi „este mult prea slab fața de ce este in realitate”. „Am vorbit cu Tudorel Toader, am discutat despre MCV.…

- La inceputul lui 2017 Romania a fost martora unor proteste de amploare. Sute de mii de oameni au iesit in strada dupa ce Guvernul a emis celebra OUG 13. Executivul a renuntat pana la urma la aceasta ordonanta, dar la finalul lui 2017 a schimbat legile justitiei.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, reacție dura la Congresul Extraordinar al PSD care a avut loc la Sala Palatului. El a scris pe Facebook ca a fost o zi “foarte trista”, in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici “din cauza ticalosiei lui Dragnea”, dar si a “lasitatii…

- Liderul suprem al PSD, Liviu Dragnea, reales fara contracandidat la Congresul partidului, a reluat lupta cu statul paralel și în cadrul congresului, spunând ca partidul va merge înainte "fara ezitare" pentru a face reforma

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost primit, in aceasta dimineata, de liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit unor surse politice, Klemm si Drganea discuta despre legile Justitiei, pe care Parlamentul trebuie sa le puna in acord cu decizia CCR.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede in Parlament, mentionand ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- PSD a suferit o mare infrangere la CCR in privinta legilor justitiei. Judecatorii constitutionali vor trimite doua legi inapoi in Parlament pentru ca nu sunt constitutionale. Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ce se va intampla cu acestea.Citește și: TERIBIL ONU anunța ca Fasia Gaza se afla…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Comisia Europeana le transmite celor doi lideri ai coalitiei de guvernamant, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca e foarte bine informata despre modificarile legilor justiției și ale codurilor penale.

- Comisia Europeana le transmite celor doi lideri ai coalitiei de guvernamânt, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca e foarte bine informata despre modificarile legilor justiției și ale codurilor penale.

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Intrebat despre sustinerea Vioricai Dancila fata de legile justitiei, Liviu Dragnea a declarat: "Viorica Dancila nu s-a dezis niciodata de programul de guvernare, de initiativele de imbunatatire a legilor justitiei si sustine acest demers". Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- In valtoarea politica de ieri cu demsia/demiterea premierului Mihai Tudose s-a strecurat și o știre senzaționala despre proaspat alesul vicepreședinte al CSM, procurorul Codruț Olaru. Acesta este acuzat de jurnalista Emilia Șercan ca și-ar fi plagiat teza de doctorat, al carei coordonator a fost…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose.

- Dupa incheierea ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, liderii partidului vor susține o conferința de presa, unde vor comunica principalele decizii luate in cadrul partidului. Declarațiile vor fi in format LIVETEXT pe DCNews, de indata ce conferința de presa…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s a intalnit cu premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria. Despescu si a prezinte raportul de activitate, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui, scrie Adevarul.ro.Surse guvernamentale au declarat pentru "Adevarulldquo; ca premierul Mihai Tudose…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus, luni, jurnalistilor, ca nu crede ca legile justitiei ar trebui comparate cu un porc, referindu-se la afirmatia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca majoritatea parlamentara s-a grabit sa ingrase porcul in ajun cu legile justitiei.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu este de acord cu comparatia facuta de presedintele care a criticat dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitiei, apreciind ca parlamentarii s-au grabit sa ingrase porcul inainte de Craciun. "Eu nu cred ca pot fi…

- PNL face apel la judecatorii Curții Constituționale, prin intermediul unui comunicat de presa, sa analizeze "cu responsabilitate și temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justiției. "Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus…

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Anul 2017 a fost unul plin de incercari pentru romani. Cea mai importanta personalitate care ne-a parasit in anul 2017 a fost Regele Mihai I al Romaniei, dar și marea actrița Stela Popescu. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, ca nu este de acord cu convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru modificarea Codurilor Penale si nici cu emiterea unei ordonante de urgenta pe aceasta tema. "Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- Sapte persoane vor reprezenta cele 43 de organizatii civice care i-au trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului Mihai Tudose pentru o intalnire in care sa fie discutate modificarile aduse la legile Justitiei.

- 43 de organizatii civice, printre care se numara Grupul pentru Dialog Social, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy si Initiativa Romania , i-au cerut, sambata, premierului Mihai Tudose, printr-o scrisoare deschisa, o intalnire pentru a discuta despre legile Justitiei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…