Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste…

- PSD nu ia in calcul un demers de suspendare din functie a presedintelui Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca în sedinta coalitiei de la începutul saptamânii viitoare se va decide calea de urmat, în cazul în care seful statului Klaus Iohannis va…

- Mihai Fifor a transmis un mesaj la final de mandat, in care spune ca din funcția politica pe care o va avea, de președinte al Consiliului Național al PSD, va sprijini proiectele MApN. Mihai Fifor a...

- Mihai Fifor a anunțat luni ca iși va da demisia din funcția de ministru al Apararii.„Am incercat sa fac un mandat cat se poate de bun. Pe de alta parte, am facut o analiza foarte serioasa. Am vazut ce s-a intamplat in ultimele luni și am considerat ca pot sa merg in echipa la partid sa incercam…

- Liviu Dragnea a catalogat drept iresponsabile declaratiile presedintelui Klaus Iohannis. „Declaratiile de ieri ale presedintelui Iohannis pot fi catalogate ca si iresponsabile, pentru ca nu exista niciun...

- Sedinta Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a fost convocata pentru luni, la ora 12,00, la Palatul Parlamentului, la sala grupului social-democratilor, scrie Agerpres.Vineri, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca la sedinta se va discuta in principal subiectul propunerilor pentru…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, precizeaza ca nu este unul dintre semnatarii scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea, in care i se cerea demiterea, el subliniind ca nu se va „dezice” niciodata de liderul PSD, care i-a oferit o demnitate importanta in Guvern.