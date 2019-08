Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anunțat sambata ca filtrele poliției, instalate la intrarea in Piața Victoriei, au reținut un protestatar care avea asupra sa un cuțit.„Persoana a fost condusa la politie, fapta e infractiune. Aceste filtre vor fi mentinute. Nu…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, spune ca nu au fost semnalate incidente pana acum la manifestarile care au loc in Bucuresti si ca autospecialele cu tunuri de apa nu au fost aduse in zona unde au loc protestele, ci se afla in cazarmi.Georgian Enache a explicat…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi. "Au fost instalate dispozitivele initiale, cele pe care suntem obligati sa le facem conform legii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, in Piata Universitatii, ca, in urma cu un an, Guvernul PSD si-a atacat proprii cetateni si a subliniat ca "evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie elucidate, trebuie sa vedem cine a dat comanda politica pentru asa ceva inimaginabil".…

- Primele violențe au fost semnalate, deja, la mitingul din Piața Victoriei. Malin Bot a lovit o femeie, in timp ce Cristian Dide și alții s-au impins cu jandarmii care voiau sa le ridice o mașina-platforma. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a declarat, sambata, la punctul…

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a afirmat sambata ca misiunea efectivelor de jandarmi prezente la manifestarile publice anuntate sambata in Capitala va fi centrata in primul rand pe dialog si a facut un apel la respectarea legii. "Misiunea noastra de astazi va fi centrata…

- Peste 100 de persoane au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, fața de OUG adoptata de Guvern privind Codul Administrativ. Oamenii susțin ca sunt nemulțumiți ca nu a fost introdus un prag pentru a fi folosita limba minoritaților in consiliile locale și unitați administrative,…