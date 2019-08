Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul frumuseții este intr-o continua dezvoltare și iata ca au aparut noi tehnologii de epilare definitiva cu laser dioda și IPL (lumina intens pulsata), dupa o analiza amanunțita a fototipului fiecarui client.

- Dupa un rastimp de 75 de ani, sora medicala Agnia Firstova și-a primit portretul. În anul 1944 ea își facea serviciul într-un spital. Anume atunci pictorul Dmitri Fomin i-a schițat portretul. Înainte de moarte, artistul plastic l-a rugat pe nepotul sau…

- Costin Ștucan il va avea invitat vineri dimineața la GSP LIVE pe Florin Motroc, cel mai longeviv antrenor din Golf. Antrenorul de 51 de ani a activat in ultimele doua decenii in mai multe campionate din Orient, reușind sa obțina eventul de doua ori, in Iordania și Bahrain, și un total de 7 trofee pe…

- Pe Pamânt exista sute de orașe, corabii și urme ale vechilor civilizații care sunt acoperite total de apa - aceste „miracole” merita sa fie vazute. Chiar daca ești fan ai apei sau nu, aceste locuri merita admirate, macar în fotografii, daca ideea de te scufunda îti…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Mai multe strazi din Capitala au fost inundate în urma ploii torențiale din aceasta dimineața. Strada Ion Creanga, din sectorul Buiucani, a fost acoperita de noroi și pietre. Trecerea de pietoni de lânga magazinul ”UNIC” Fulgere spectaculoase…

- La Școala Vedetelor a gustat pentru prima data din succes și celebritate. Au urmat multe alte proiecte și cautari de-a lungul carierei care au fost un curs firesc al maturitații sale. Cei șapte ani petrecuți in Los Angeles i-au creionat foarte bine personalitatea, au facut-o sa descopere noi pasiuni…

- In cadrul interviului acordat DC News, Marian Vanghelie a facut trimitere la relatiile dintre Victor Ponta, Gabriel Oprea, George Maior si Florian Coldea, afirmand ca acestia ar trebui sa faca un pas in spate si sa iasa de pe scena politica. "Oamenii astia trebuie sa faca un pas in spate,…