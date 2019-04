LIVE - TV News Buzau - "TOCATORUL DE STIRI": Intre parandaraturile lui Donald Tom, Mociornita si "Fa, Ionica!"

Stiri pe aceeasi tema

- Din ciclul: Sa radem cu Macacul", astazi vorbim despre fabula urbana - "Macacul Toma si viceprimarul Neder", la "Tocatorul de stiri de la TV News Buzau. Urmariti emisiunea si veti afla si alte amanunte legate de subiectul saptamanii din urbea lui Donald Tom. Comentam si alte stiri locale si nationale,…

- News Buzau se alatura Campaniei “#sieu”. “Tocatorul de stiri” dezbate astazi problemele si stirile altfel de aici, de la noi. Vorbim despre teapa de la Compania de Apa Buzau cu elucubratiile lui “Darth Vader” – directorul”SS”, minciunile patologice ale lui Donald Tom si ne aducem aminte de cei care…

- Este primavara, este vineri, deci este... "Tocatorul de stiri" la TV News Buzau. Astazi "atacam" ultimele evenimente din urbe si nu numai. Vorbim despre furaciuni "legale, degringolada in amdinistratie, parandaraturile lui Donald Tom si altele. Fiti pe faza si nu ratati emsiiunea, transmisa LIVE pe…

- Sfarsit de saptamana plin pentru presa buzoiana: de la "telenovela" din Crang cu Hayssam de Buzau - Cornel Pitis si Donald Tom cu casca verde si pana la vizita ministrului Educatiei - "Abramburica" - Ecaterina Andronescu. Valentele unui Dictator din Tintesti isi arata "coltii" prin CLM si arata inca…

- "E weekend, deci e..."Tocatorul de stiri" la TV News Buzau! In editia de astazi a emisiunii: despre DUBAI si DUBA lui Donald Tom, comentarii rautacioase la adresa edilului, bugetul saracacios, promisiuni neonorate si vaicareala oficiala. Luam la "tocat" si stirile locale dar si vestile "pe surse" despre…

- O editie speciala a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau – “Ziua lui Donald Tom”! Vineri 1 februarie a.c. il sarbatorim pe Donald Tom, citim din “Biblia dupa Toma” (Editia 2019 - 2030) si vorbim despre diferentele dintre patriotism si nationalism. Redam mai jos explicatii pentru aceasta parte…

- In emisiunea de astazi - "Tocatorul de stiri" de la Tv News Buzau, luam la "tocat" ultimele vesti din "cloaca lui Donald Tom" si aducem in "fata" dumneavoastra intamplari hazlii de la Mica Unire a Marii dezbinari! Incepem totul, dupa ce am venit la studio "pe patine", pe trotuarele si strazile "europene"…

- In editia de astazi a emisiunii "TOCATORUL DE STIRI" de la TV News Buzau vorbim cu precadere despre ce se mai intampla pe al procesele in care sunt implicati cei din Grupul Infractional de la Primaria Buzau, despre scandalul momentului de la Grebanu, cu refuzul unor consilieri de a concesiona cateva…