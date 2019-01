Stiri pe aceeasi tema

- Meciul din Simona Halep, locul I WTA, si Serena Williams, locul 16 WTA, se va disputa, luni, de la ora 10.00, in optimile de finala la Australian Open. Meciul dintre Halep si Williams va fi primul din sesiunea de seara de pe arena Rod Laver. Aceasta va fi a zecea lor partida directa (8-1 pentru Williams),…

- SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS 6-2, 6-3 // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a invins-o azi pe Venus Williams (38 de ani, 36 WTA), scor 6-2, 6-3, și o va infrunta pe Serena Williams (16 WTA) in optimile de finala de la Australian Open. Meciul e programat luni. Halep a fost o enigma inaintea startului…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Șlem al anului. In turul al treilea, sportiva noastra a trecut de Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o ora…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, si Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, se vor intalni, sambata, de la ora 10:00, in turul al III-lea al turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului. Meciul va avea loc pe arena „Margaret Court”.

- Ramasa singura reprezentanta a Romaniei la editia din acest an a Australian Open, Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, va juca in turul II al turneului de la Melbourne, contra americancei Sofia Kenin (20 de ani), pozitia a 37-a in ierarhia mondiala. Meciul va avea loc, joi dimineata, in jurul orei…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, va avea parte de un debut de foc la editia din acest a turneului Australian Open, primul Mare Slem din 2019. In runda inaugurala a concursului de la Melbourne, sportiva noastra o va intalni pe Kaia Kanepi (33 de ani), pozitia 70 in clasamentul mondial, reprezentanta…