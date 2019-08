Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a devenit super vedeta si la New York, chiar in ziua debutului de la US Open, in partida cu Nicole Gibbs programata marți dupa ora 20:30, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu, semnal pentru Rareș Bogdan și PNL: ‘Afara PSD!’ Campioana de la Wimbledon si favorita nr.…

- Simona Halep susține ca agitația, vacarmul si energia turneului de tenis de la New York nu se potrivesc cu firea sa introvertita. "E un pic prea mult zgomot pentru mine, dar incep sa ma obișnuiesc din ce in ce mai mult, incerc sa ma adaptez la aceasta atmosfera. Turneul e galagios, e diferit…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) o va infrunta pe Nicole Gibbs (25 de ani, 135 WTA) in primul tur de la US Open. Adversara romancei a trecut prin momente groaznice in acest an. Simona Halep - Nicole Gibbs, partida din primul tur de la US Open, se joaca marți, in jurul orei 20:30. Meciul va fi liveTEXT…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) e cotata cu a treia șansa la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, cel de la US Open. Simona Halep pornește cu a treia șansa la caștigarea US Open in viziunea bookmakerilor. Campioana de la Wimbledon are o cota de 8,50. Mai bine stau doar americanca Serena Williams (37…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, o felicita pe Simona Halep dupa meciul excelent de la Wimbledon care a dus-o in finala turneului:Reacția Simonei Halep dupa victoria senzaționala ”Felicitari campioanei Romaniei pentru meciul extraordinar! Felicitari, Simona! Inca o…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat in turul III al turneului de la Wimbledon, dupa victoria in trei seturi reușita in fața compatrioatei Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2. Adversara din turul urmator este bielorusa Victoria Azarenka (29 de ani, 40…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-2, informeaza AGERPRES.Barty…

- Simona Halep (27 de ani), locul 7 WTA, isi incepe aventura la Wimbledon! In primul tur al turneului londonez, campioana noastra va juca impotriva bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani), a 37-a jucatoare de tenis a lumii. Meciul va avea loc, astazi, de la ora 15:00. Aceasta va fi prima intalnire…