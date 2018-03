Stiri pe aceeasi tema

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca Romania si alte noua state membre au primit un aviz motivat referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a directivei privind calitatea benzinei si a motorinei.Citește și: Ludovic Orban reacționeaza, la vestea ca ar avea dosar la DNA: Nu am…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Romania si alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie si Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement.

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- Organizatorii de la Indian Wells (7-18 martie) au promis un super bonus de 1 milion de dolari pentru jucatorul sau jucatoarea care va triumfa atat la simplu, cat si la dublu, iar Simona Halep nu rateaza ocazia si va ataca ambele probe ale turneului Premier Mandatory. Halep nu mai tine…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), daca cehoaica va trece de jucatoare venita din calificari. Traseul posibil al Simonei Turul I – liber…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Romanca Simona Halep a revenit pe primul loc in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, la cinci saptamani dupa ce fusese detronata de daneza Caroline Wozniacki, in urma finalei pierdute in fata acesteia la Australian Open. Halep are acum un avans…

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- Simona Halep are un avans de 440 de puncte fata de Caroline Woznaicki. Romanca incepe a 17-a saptamana pe locul 1 WTA, 16 fiind consecutive, din 9 octombrie 2017. Simona Halep parasise locul 1 WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki. Simona…

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Wozniacki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii).Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada,…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- Simona Halep va reveni pe locul 1 in clasamentul WTA, din 26 februarie, dupa ce a fost detronata pentru scurt timp de Caroline Wozniacki. Halep, care a inceput sezonul in fotoliul de lider mondial, va intra intr-o galerie selecta de jucatoare care au avut forta sa redevina cele mai bune din lume. …

- Marea Britanie, Spania si Franta se numara intre cele 16 tari care si-au ales reprezentantii pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona in luna mai.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE asupra cererii DNA de redeschidere a…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, transmite News.ro . De luni, Romania are un nou “numar…

- Nationala Serbiei, campioana editiei din 2010 a Cupei Davis, a pierdut fara drept de apel in prima runda a Grupei Mondiale, scor 0-3 cu SUA. O alta echipa cu pretentii, Elvetia - campioana in 2014, a cedat de asemenea primele trei puncte ale confruntarii cu Kazahstan. Serbia,…

- Jelena Ostapenko (20 de ani, locul 6 WTA) a aratat o data-n plus ca atunci cand e sub presiune nu-și poate stapani nervii.Jucatoarea din Letonia a pierdut in "sferturi" la Sankt Petersburg meciul cu Petra Kvitova, scor 0-6, 2-6, și s-a enervat extrem de tare pe antrenorul sau, la un on-court…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Cate puncte are Caroline Wozniacki peste Simona Halep in clasamentul WTA. Daneza Caroline Wozniacki a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul Australian Open, in timp ce romanca Simona Halep, finalista…

- Violeta Stoica Din anul 1998 – cand a fost pronunțata prima hotarare a Curții Europene a Drepturilor Omului impotriva Romaniei, in cauza Vasilescu contra statului roman – CEDO s-a pronunțat in 1.352 de cauze in care romanii au facut plangere la aceasta instituție europeana, potrivit datelor oficiale.…

- Simona Halep are parte de un noroc uriaș la Australian Open. O noua favorita a fost eliminata. Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri în turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, înclinându-se în…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…

- Halep, inca doua saptamani lider mondial. Clasamentul WTA WTA a publicat, duminica, ierarhia mondiala care va fi valabila pentru urmatoarele doua saptamani, iar Simona Halep ramane pe primul loc cel putin pana la finalul turneului de Grand Slam de la Australian Open. Halep va lua startul la primul…

- Simona Halep va lua startul la primul Grand Slam al anului avand un avans de 330 de puncte fata de locul secund, ocupat de daneza Caroline Wozniacki, si la 375 de spaniola Garbine Muguruza, aflata pe pozitia a treia. In top 10 a avut loc, de altfel, o singura modificare. Americanca Coco Vandeweghe…

- Mihaela Buzarnescu (29 ani, 57 WTA) bifeaza astfel a doua sa semifinala din cariera, dupa cea de la Linz, de anul trecut.Mihaela Buzarnescu a fost condusa in primul set cu 5-2, dar a reusit sa revina spectaculos si sa egaleze, 5-5, apoi 6-6, pentru ca sa se impuna in tiebreak cu 7-5. Romanca…

- "Ma aștept la o schimbare a liderului mondial, da. Cred ca așa se va desfașura tot anul 2018. Nu exista nicio jucatoare care sa se diferențieze de celelalte. Nu poți spune ca este una care domina. Va fi un an interesant și ma aștept la multe schimbari la varful ierarhiei", a spus Garbine Muguruza,…

- Actualizare in clasamentul WTA. Ce se intampla cu Simona Halep Dupa turneul de la Shenzhen (China), in clasamentul mondial (WTA), dat publicitatii luni, au aparut cateva modificari, unele jucatoare a urcat cateva pozitii, in timp ce altele au coborat. Potrivit site-ului wtatennis.com, Simona…

- Simona Halep se mentine pentru a 14-a saptamana la rand pe primul loc in clasamentul mondial, dat publicitatii luni, ierarhie in care Irina-Camelia Begu a urcat trei pozitii, informeaza site-ul wtatennis.com. Halep a acumulat 6.425 de puncte, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen, si…

- Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele titluri de la Shenzhen (China), la simplu si dublu, si are 330 de puncte mai mult decat daneza Caroline Wozniacki, care a urcat pe locul secund, in dauna spaniolei Garbine Muguruza, care ocupa locul al treilea,…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- Simona Halep, tenismana numarul 1 mondial, a câștigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, azi, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale si s-a impus în…

- Simona Halep a incheiat anul cu o victorie la turneul Hua Hin din Thailanda. Liderul mondial a invins-o pe Karolina Pliskova in finala competiției in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Halep a ajuns la 6-1 in favoarea ei in meciurile directe cu Pliskova, singura victorie a cehoaicei venind in Fed Cup. Halep a…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câstigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, duminica, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale…

- Simona Halep - Karolina Pliskova LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT STREAMING. Simona Halep o intalnește astazi pe Karolina Pliskova in finala turneului din Thailanda. Meciul incepe la ora 15:00. Ora disputarii finalei a fost schimbata deja pentru a doua oara de catre organizatori, dupa ce inițial…

- Simona Halep – Karolina Pliskova (duminica, ora 13.00), finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, programata duminica. Halep a invins-o in prima semifinala pe britanica Johanna Konta cu…

- Jucatoare de tenis Simona Halep ocupa locul I al clasamentului WTA pentru a 11-a saptamana consecutiv, avand 6.175 de puncte. In ierarhia publicata luni, Garbine Muguruza ocupa locul al doilea in timp ce Caroline Wozniacki se afla pe al treilea loc. Primele 10 locuri in clasamentul WTA 1. Simona Halep…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 11-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA. Astfel, in Top 100 WTA, Sorana…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…