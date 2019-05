Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep - Kiki Bertens LIVE este finala de la Madrid, turneul pe zgura patronat de Ion Tiriac. Ultimul act urmeaza sa înceapa la ora 19.30. Meciul este transmis în România la TV de Digisport 1.

- Simona Halep (3 WTA) va disputa sambata finala cu numarul 35 a carierei și a patra la turneul Premier Mandatory de la Madrid. Romanca o va infrunta pe olandeza Kiki Bertens (7 WTA), jucatoare in fața careia a pierdut anul trecut titlul de la Cincinnati. Partida de astazi va avea o miza dubla pentru…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta in finala turneului de la Madrid pe Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul are o miza imensa pentru romanca, revenirea pe primul loc fiind garantata in cazul unei victorii. Kiki Bertens traverseaza unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale, atingand…

- Simona Halep s-a calificat pentru a patra oara in finala Turneului de la Madrid, o competiție pe gustul constanțencei, care, in eventualitatea unui succes, se va instala din nou pe primul loc in ierarhia WTA. Simona Halep a postat pe rețelele de socializare un mesaj in limba engleza pentru fanii din…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o pe elvețianca Belinda Bencic (22 de ani, 18 WTA), scor 6-2, 6-7(2), 6-0, și s-a calificat in finala turneului Premier Mandatory de la Madrid. Ultimul act va avea loc sambata, de la ora 19:30, pe arena „Manolo Santana". Oficialii turneului patronat de Ion Țiriac…

- Simona Halep (3 WTA, 27 de ani) s-a calificat în finala turneului de la Madrid, vineri, dupa ce a învins-o pe elvețianca Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7(2), 6-0, la capatul unui meci cu foarte multe lovituri spectaculoase. Campioana noastra s-a declarat mulțumita de felul în care…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul 18 WTA, s-a…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-2, 6-3. Osaka a avut nevoie de o ora si 25 de…