- SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA, meci din semifinalele turneului de la WIMBLEDON 2019, va incepe la ora 15:00 si va fi transmis in direct de EUROSPORT 2. Organizatorii au decis ca partida dintre Simona Halep și Elina Svitolina sa fie prima a zilei pe terenul central, fiind urmata de cea de-a…

- Simona Halep (27 de ani), locul 7 WTA, si Elina Svitolina (24 de ani), pozitia a 8-a in clasamentul mondial, se vor intalni, joi, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Inaintea acestui duel, jucatoarea din Ucraina a afirmat ca abia asteapta sa joace impotriva campioanei noastre si a precizat ca…

- Simona Halep (27 de ani), locul 7 WTA, si Elina Svitolina (24 de ani), pozitia a 8-a in clasamentul mondial, se vor intalni, joi, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Inaintea acestei confruntari, campioana noastra a afirmat ca se asteapta la un meci lung si dificil, asa cum au fost celelalte…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA) se vor intalni in semifinalele de la Wimbledon, iar presa din Ucraina a salutat prima calificare a unei compatrioate in penultimul act al turneului de Mare Șlem. Simona Halep va juca in semifinalele Wimbledon 2019 cu Elina Svitolina.…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), scor 7-6, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon. Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA) va fi adversara Simonei. Simona Halep va juca in semifinalele Wimbledon 2019 cu Elina Svitolina (8…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), scor 7-6, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon. Fostul lider mondial a fost extrem de relaxat la conferința de presa de la final. Simona Halep va juca in semifinalele Wimbledon 2019…

- Simona Halep (27 de ani), locul 7 WTA, si chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani), pozitia 50 in clasamentul mondial, se vor intalni, azi, de la ora 15:00, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Meciul se va disputa pe terenul 1 al complexului „All England Lawn Tennis and Croquet Club”.

- Simona Halep (27 de ani), locul 7 WTA, și Mihaela Buzarnescu (31 de ani), pozitia a 53-a in ierarhia mondiala, se intalnesc astazi, dupa ora 15:00, in turul secund al turneului de la Wimbledon. Aceasta va fi prima confruntare dintre cele doua in circuitul WTA.