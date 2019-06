Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va juca miercuri in sferturile de finala de la Roland Garros cu americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA). Partida va fi liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Cu puțin timp in urma, organizatorii au anunțat ora de start a partidei. Meciul Halep…

- Simona Halep 27 de ani, 3 WTA o infrunta astazi in optimile de finala de la Roland Garros pe Iga Swiatek 18 ani, 104 WTA . Cele doua jucatoare se dueleaza in premiera cu aceasta ocazie in circuitul profesionist.Cine va castiga meciul va juca in sferturi cu invingatoarea din partida Amanda Anisimova…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o fara emoții pe ucraineanca Lesia Tsurenko (30 de ani, 27 WTA), scor 6-2, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala de la Roland Garros. Campioana en-titre de la Paris a fost binedispusa la conferința de presa de la final. Simona Halep va juca in optimile…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Magda Linette (27 de ani, 87 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-3 și s-a calificat in șaisprezecimile de finala de la Roland Garros. Campioana en-titre de la Paris o poate intalni pe Irina Begu (28 de ani, 116 WTA) in sferturile de finala. ...