- Sectiile de votare organizate in tara pentru referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei s-au deschis sambata, la ora 7.00, procesul de vot urmand sa se incheie la ora 21.00 si sa fie reluat duminica dupa acelasi program. Ministerul de Interne a transmis ca au fost cateva…

- 468.518 nemțeni sunt așteptați astazi, 6 octombrie, in prima zi a referendumului, sa se pronunțe asupra revizuirii Constituției. Cele 486 de secții organizate in Neamț s-au deschis la ora 7, se vor inchide diseara, la ora 21, și se vor redeschide maine, 7 octombrie, in a doua zi a referendumului, in…

- „Guvernul face o campanie de informare a populației privind referendumul pentru familie. Au incercat unii sa manipuleze ca intrebarea de pe buletinul de vot (n.r. Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?) este neclara. Legea este clara, nu poate…

- Judecatorul Aurel Pușca a fost ales, joi, prin tragere la sorți, presedinte al Biroului Electroral Județean Buzau. Intrebarea la care vor raspunde alegatorii, in zilele de 6 si 7 octombrie, cu „da” sau „nu” este „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”.…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata marti in sedinta de Guvern. Intrebarea la care vor raspunde alegatorii cu „da” sau „nu” este „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”,…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…