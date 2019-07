LIVE TEXT. Meciul meciurilor!: Simona Halep si Serena Williams se dueleaza in finala de la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite de la București a postat pe contul de Facebook un mesaj cu ocazia finalei turneului feminin de la Wimbledon dintre Simona Halep și Serena Williams. Oficialii ambasadei spun ca nu vor susține niciuna dintre finaliste deoarece țin la amandoua. Postarii ii este atașat un colaj foto…

- Simona Halep finala Wimbledon 2019. Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se înfrunta astazi, de la ora 16:00, în finala turneului pe iarba de la Wimbledon.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, dupa o ora și 14 minute de joc, calificandu-se astfel in finala turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon cu americanca Serena…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) e intr-o noua finala de Mare Șlem, a cincea a carierei, avansand in ultimul act la Wimbledon 2019 dupa o victorie dominanta reușita in fața Elinei Svitolina (24 de anio, 8 WTA), scor 6-1, 6-3. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon, cu jucatoarea care…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 7 mondial, o intalnește in sferturile turneului de la Wimbledon pe chinezoaica Shuai Zhang, care a eliminat-o luni pe ucraineanca Daiana Iastremska, 6-4, 1-6, 6-2. Meciul se disputa marți, de la ora 15:00, pe terenul 1, in direct la Eurosport…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) este favorita lui Mats Wilander la caștigarea Roland Garrros 2019 și ar vrea o finala contra americancei Serena Williams (37 de ani, 11 WTA). Wilander a venit in Romania in calitate de reprezentant al Eurosport, postul TV care va transmite Roland Garros in perioada 26…

- Simona Halep (2 WTA) poate ajuta Romania sa faca un pas uriaș spre semifinalele Fed Cup. Jucatoarea noastra o infrunta azi pe Caroline Garcia (21 WTA), intr-un duel al celor mai valoroase jucatoare din cele doua echipe. Partida incepe la ora 14:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și…