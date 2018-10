Stiri pe aceeasi tema

- Cele 18.662 de sectii de votare organizate in tara s-au deschis duminica, la ora 7:00, in cea de a doua zi a referendumului de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, procesul de vot urmand sa se incheie la ora 21:00.

- Prima zi a referendumului pentru redefinirea familiei in legea fundamentala s-a incheiat. Intrebarea inscrisa pe buletine: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".

- Sectiile de votare s au deschis in aceasta dimineata, la ora 7,00. Peste 18.000.000 de alegatori sunt asteptati la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Sectiile de vot se vor inchide in aceasta…

- Un numar de 18.951.721 de alegatori sunt asteptati la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.SONDAJ CURS Ultimele cifre privind Referendumul pentru modificarea Constituției. Estimare…

- Legea referendumului, dupa ultimele modificari, prevede ca „referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30- din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente" si ca „rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25- din…

- Parerile românilor în privința participarii sau neparticipariila votul de la Referendum sunt împarțite. Unii spun ca nu se duc pentru ca nu are nicio miza, alții merg pentru ca este important sa apere familia. Dupa încheierea referendumului,…

- Aproximativ 100 de persoane s-au adunat marți seara in Piața Universitații din Capitala pentru a manifesta impotriva votului din Senat, care da unda verde referendumului pentru redefinirea familiei.

- PSD a decis astazi, in sedinta grupurilor parlamentare, ca referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie sa aiba loc la inceputul lunii octombrie, a declarat, in aceasta seara, presedintele PSD Liviu Dragnea. Potrivit unor surse citate de Mediafax, proiectul de lege ar urma sa fie votat…