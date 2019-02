LIVE Teodorovici prezinta bugetul pe 2019. Guvernul nu a luat din banii serviciilor secrete

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget pe 2019, "adoptat de guvern in aceasta saptamana" Proiectul de buget pentru anul 2019 va fi aprobat de guvern în acesta saptamâna, iar dezbaterea în Parlament este prevazuta pentru 5 sau 6 februarie, a anuntat Darius Vâlcov, consilier al premierului.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in cursul acestei luni Guvernul va trimite Legea Bugetului de stat pe 2019 catre Parlament. De asemenea, el a explicat ca Legea Bugetului vom vedea și care este obiectivul de colectare al ANAF pentru 2019.Citește și: Carmen Dan a CEDAT…

- Potrivit acelorasi surse, bugetul pentru anul viitor este calculat pentru un deficit de 2,5%. Potrivit ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, proiectul de buget pe 2019 va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru…

- "Doamna Viorica Dancila a mintit chiar in Parlament spunand ca ‘nu va introduce nicio taxa noua’ - la votul pentru investirea Guvernului! Va mai mira? Va mai enerveaza? Si inca o minciuna gogonata: au spus mereu ca au incasari mari la buget si bani pentru toate proiectele! Daca e asa de ce sunt asa…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- "Saptamana viitoare se va afla pe masa Guvernului proiectul de buget pentru 2019, propunere care va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru 2019, cat si banii pentru ceea ce prevede proiectul de lege pentru pensii,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Noii ministri acceptati de presedintele Klaus Iohannis au depus juramantul de investitura in functie, in cadrul unei foarte scurte ceremonii care a durat doar 10 minute, marti dupa-amiaza la Cotroceni. Este vorba despre Gabriel Les, ministrul Apararii, Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei…