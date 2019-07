Stiri pe aceeasi tema

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Sa fie acesta locul unde și-au gasit sfarșitul cele doua tinere disparute din Olt? Potrivit informațiilor din ancheta, Gheorghe Dinca, principalul suspect, ar fi tranșat și ars trupurile victimelor pe care le lua la ocazie.

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…