- Meciul Hermannstadt - Botosani, din etapa a 15-a a Ligii 1 Betano, se joaca azi de la ora 17:30 si e transmis de Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar partida e si-n format live score pe www.prosport.ro.

- FC Voluntari si Dinamo joaca in aceasta seara de la ora 21:00, in etapa a 14-a a Ligii 1 Betano. Partida poate fi urmarita pe DigiSport, TelekomSport si Look Tv. www.prosport.ro transmite meciul in fotbat live text.

- Gica Hagi a exlus Viitorul din lupta la titlu, dar o vede pe Dinamo in primele sase echipe ale Ligii 1 Betano, care se vor lupta pentru campionat. "Cainii" se afla pe locul 12 in clasament, la patru puncte de ultimul loc pe care se afla liderul FC Voluntari.

- Dinamo si Dunarea Calarasi inchid etapa a 12-a a Ligii 1 Betano. Partida se disputa in aceasta seara de la ora 21:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- FCSB si Dunarea Calarasi joaca, de la ora 21:00, la Voluntari, singurul meci al zilei de duminica in Liga 1 Betano. Amenintat cu demiterea, Nicolae Dica e obligat sa castige pentru a porni o adevarata furtuna la vicecampioana Romaniei.

- Sepsi – Voluntari este meciul de deschidere al etapei a 9-a din Liga 1 Betano. Partida incepe la ora 18:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- FC Voluntari si Poli Iasi se intalnesc in etapa a 8-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 18:00, si poate fi urmarita la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format livetext pe www.prosport.ro.