- La Deva, pe stadionul unde in iunie 2014 galdenii au trait bucuria promovarii, in premiera, pe a treia scena, dupa barajul cu ACS Ghiroda, Industria iși joaca o carte mare de menținere in Liga a 3-a, miercuri, de la ora 17.00. Acest meci poate fi catalogat drept o “finala a supraviețurii” intre echipe…

- Industria Galda abordeaza increzatoare disputa de la Sebiș, meciul programat azi de la ora 15.00, impotriva ocupantei poziției a 7-a din ierarhia Seriei a 4-a, echipa ce nu a reușit decat un punct in 2019, dupa ce a spart gheața in retur etapa viitoae, 3-0 pe teren propriu, cu CSC Ghiroda și Giarmata…

- Dupa gura mare de oxigen luata prin victoria obținuta runda precedenta in “finala” cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Industria Galda abordeaza increzatoare disputa de la Sebiș, meciul programat maine, de la ora 15.00, impotriva ocupantei poziției a 7-a din ierarhia Seriei a 4-a, echipa ce nu a reușit…

- Industria Galda apare pentru prima data in fața fanilor in 2019, astazi, de la ora 15.00, cu o intalnire extrem de importanta, impotriva unei contracandidate in lupta pentru evitarea retrogradarii, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, abordata cu stari diametral opuse de cele doua combatante. Antrenor este,…

- Industria Galda apare pentru prima data in fața fanilor in 2019, sambata, 9 martie, de la ora 15.00, cu o intalnire extrem de importanta, impotriva unei contracandidate in lupta pentru evitarea retrogradarii, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, abordata cu stari diametral opuse de cele doua combatante. Banațenii…

- CS Ocna Mureș, ultima in clasamentul Seriei a 4-a, cu un singur punct agonisit in tur, incepe primavara fotbalistica cu o deplasare langa Cetatea Devei, azi, la ora 15.00. Este o disputa intre doua formații ce au suferit ample modificari in intersezon (devenii – 11 transferuri, oaspeții – 9 achiziții),…

- CS Ocna Mureș, ultima in clasamentul Seriei a 4-a, cu un singur punct agonisit in tur, incepe primavara fotbalistica cu o deplasare langa Cetatea Devei, maine, la ora 15.00. Este o disputa intre doua formații ce au suferit ample modificari in intersezon (devenii – 11 transferuri, oaspeții – 9 achiziții),…

Etapa a 16-a (1-2 martie): Cetate Deva - Ocna Mures, National Sebis - Soimii Lipova, Ghiroda si Giarmata Vii - ACS Dumbravita, Unirea Alba Iulia - CSM Lugoj, Millenium Giarmata - CS Hunedoara, FC Avrig - Industria Galda