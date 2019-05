Stiri pe aceeasi tema

- “Soda draga” susține sambata, de la ora 18.00, pe “Stadionul Dragostei”, penultima reprezentație interna a sezonului, intalnind pe FC Avrig, o echipa fara griji in acest final stagional (locul 8, cu 40 de puncte). In ultimele doua jocuri, cu Metalurgistul Cugir (2-3) și CSM Școlar Reșița (0-2, goluri…

- CS Ocna Mureș (locul 16, 8 puncte) și Metalurgistul Cugir (locul 4, 45 de puncte) se intalnesc sambata, 4 mai, de la ora 18.00, pe “Stadionul Dragostei”, intr-un derby “de Alba” fara miza, disputa intre conjudețene deconectate in acest final stagional, meciul contand pentru etapa a 26-a a Seriei a 4-a.…

- “Soda draga” traverseaza cea mai fertila perioada a sezonului, cu doua victorii la rand, cu CSM Lugoj și la Hunedoara, fara a primi gol, premiere pozitive pentru gruparea din Ocne. Iar sambata, de la ora 17.00, pe “Stadionul Dragostei”, nou-promovata (8 puncte) vizeaza sa mai depașeasca un obstacol,…

- Soda draga” are astazi, de la ora 15.00, pe “Stadionul Dragostei”, intalnire cu Gloria Lunca Teuz Cermei, ocupanta poziției a patra in clasament. Aradenii au pierdut net ambele deplasari din retur, 1-5 la Reșița și 0-4 la Ghiroda, insa “samadaii” vor sa sparga gheața pe terenul ultimei clasate, ce cauta…

- CS Ocna Mureș, ultima clasata in Seria a IV-a a Ligii a 3-a, apare in premiera in acest an in fața fanilor, sambata, de la ora 15.00, cu prilejul disputei cu ACS Dumbravița (locul 5, 32 de puncte). “Soda draga” a inceput primavara fotbalistica cu doua deplasari, la Deva și Pancota, jocuri in care a…

