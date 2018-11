LIVE S-a votat remanierea Guvernului. Ce ministri pleaca si cine vine in locul lor Social-democratii s-au reunit, azi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National al partidului. Pe agenda se afla remanierea guvernamentala, noi numiri pe functii in interiorul partidului, precum si eventuale sanctiuni impotriva Gabrielei Firea.



Inainte de CEx au avut loc si primele demisii: Mihai Fifor a anuntat ca pleaca din fruntea Ministerului Apararii, iar Gabriela Firea de la sefia interimara a PSD Bucuresti.



Mihai Fifor se afla oricum pe lista ministrilor care vor fi remaniati, iar Gabrielei Firea ar urma sa i se retraga in CEx toate functiile detinute.



