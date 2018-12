Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

