LIVE pe Facebook dintr-o mașină care a intrat într-o curte, a ucis o femeie și un copil și a rănit grav alți doi oameni O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul masinii implicate in accidentul din Tulcea, in urma caruia doua persoane au murit si patru au fost ranite, a fost prins. In momentul testarii, acesta avea o concentratie de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Accidentul ar fi fost transmis live pe Facebook. Potrivit Politiei Judetene Tulcea, soferul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

