- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania. Dupa o scurta ceremonie la Otopeni si o intalnire la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, Sfantul Parinte se indreapta acum catre Palatul Patriarhal. Suveranul Pontif va avea o intalnire cu Patriarhul Daniel

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania. Dupa o scurta ceremonie la Otopeni, Sfantul Parinte a mers la Cotroceni unde s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, unde au facut schimb de daruri.

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania, in cadrul unei vizite de trei zile. Suveranul Pontif a avut intalniri la Cotroceni atat cu presedintele Klaus Iohannis cat si cu premierul Viorica Dancila, care i-a facut cadou un ceas facut de un roman.

- Papa Francisc a ajuns vineri, 31 mai, in Romania. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Klaus Iohannis si Carmen Iohannis. Sotia presedintelui a ales pentru aceasta intalnire istorica o rochie din matase, de culoare albastru deschis.

- Gest impresionant la plecarea de la Cotroceni! Papa Francisc a coborat din mașina și a salutat, vineri, cele cateva sute de persoane care așteptau in curtea Palatului Cotroceni, la plecare. Urmatoarea intalnire pe care Suveranul Pontif o va avea in București va fi una privata cu Patriarhul Daniel,…

- Pe parcursul vizite in Romania, pe anumite trasee, Papa Francisc ar urma sa foloseasca un papamobil care are la baza un model Dacia Duster. Masina va fi modificata special pentru ca Sfantul Parinte sa poata saluta multimea stand in picioare.