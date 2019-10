Stiri pe aceeasi tema

- Pauza: Insulele Feroe – Romania 0-0. Min. 45: Bancu i-a centrat lui Andone, dar acesta a reluat pe spate, slab, permițandu-i portarului sa prinda fara nicio emoție. Vor fi 2 minute suplimentare. Min. 42: Romario Benzar și-a incercat și el șutul de la distanța, dar mingea a trecut departe de poarta lui…

- Min. 42: Romario Benzar și-a incercat și el șutul de la distanța, dar mingea a trecut departe de poarta lui Nielsen. Min. 38: Vlad Chiricheș a suferit o intindere și va fi inlocuit cu Rus. Banderola de capitan ajunge la Tatarușanu. Min. 34: Stanciu continua evoluția slaba cu un șut la mare distanța…

- Nationala Romaniei intalnește astazi, de la ora 19.00 (Pro TV), in Torshavn, reprezentativa Insulelor Feroe. Meciul conteaza pentru etapa a 7-a din preliminariile Campionatului European din 2020 și va fi transmis de GdS in format live text. Formațiile de start: ROMANIA: 12. Tatarușanu – 2. Benzar, 5.…

- FEROE ROMANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO PRO TV. Aliar Aghaiev, din Azerbaidjan, va arbitra meciul Feroe - Romania, programat, sambata, de la ora 19:00, in preliminariile Euro 2020. Aliar Aghaiev va fi ajutat de compatriotii sai Zeinal Zeinalov si Akif Amirali. Rezerva va fi Rahim Hasanov. PRO TV transmite,…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, joi, ca Ianis Hagi va purta tricoul cu numarul 10 la meciurile pe care nationala Romaniei le va disputa cu selectionatele Insulelor Feroe si Norvegiei, in preliminariile Euro-2020.“Dupa 19 ani si 4 luni, din nou pe un tricou al echipei nationale…

- Ianis Hagi va purta in premiera tricoul cu numarul 10 la echipa naționala a Romaniei, tricou in care celebrul sau tata, Gheorghe Hagi, a scris istorie la World Cup 1994 SUA. ”Dupa 19 ani și 4 luni, din nou pe un tricou al echipei naționale de seniori, deasupra numarului 10, scrie HAGI. Asta pentru ca…

- „Tricolorii” se pregatesc pentru deplasarea in Insulele Feroe, iar atmosfera este pozitiva in cantonamentul echipei naționale. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45. Meciurile…

- Tricolorii speranței, cei care pareau a reinvia muribundul fotbal romanesc au jucat in meciul de debut al calificarii pentru EURO 21 fara inspirație și vlaga. Ei au fost dominați lejer de nordici, care au trimis de doua ori in bara și au zburdat pe teren. Golul lui Coman din minutul 80 a parut sa…