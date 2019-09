Stiri pe aceeasi tema

- La Parlament are loc audierea publica a mai multor foști oficiali din Guvern privind modul de organizare și desfașurare a privatizarii și concesionarii proprietații publice in perioada 2013-2019 a I.S. „Air Moldova”. (update:13:45) Este audiat Directorul Air Moldova Iulian Scorpan.

- La Parlament are loc audierea publica a mai multor foști oficiali din Guvern privind modul de organizare și desfașurare a privatizarii și concesionarii proprietații publice in perioada 2013-2019 a I.S. „Air Moldova”. (update:12:40) Este audiat fostul secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii,…

- Ancheta in cazul Caracal se complica tot mai mult, iar informatiile care ies la iveala sunt tot mai socante! Gheorghe Dinca ar fi facut declaratii cu adevarat halucinante in fata procurorilor, privind atat cazul Luizei Melencu, cat si al Alexandrei Macesanu.

- Ancheta in cazul crimelor din Caracal ia o turnura aparte. Avocatul Luizei Melencu, fata disparuta in urma cu cateva luni despre care se crede ca ar fi fost sechestrata si ucisa de Gheorghe Dinca, considera ca probele gasite in padure nu s-ar fi putut pastra atat de bine dupa atatea luni.

- (update 12:35) Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, invitat intr-o ședința de plen a Parlamentului sa prezinte raportul. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu: „O sa va comunicam data și ora. Este necesar sa includem toata componența Parlamentului intr-o discuție productiva”(update…

- Comisia speciala de ancheta asupra privatizarilor si concesionarilor proprietatilor publice are la dispozitie 120 de zile pentru a intocmi si prezenta un raport in Parlament cu privire la privatizarile din ultimii ani. Declaratii in acest sens au fost facute de presedintele Comisiei, Igor Munteanu,…

- Facultatea de Litere a declansat o ancheta interna dupa ce „Adevarul” a dezvaluit umilintele la care sunt supuse trei studente nevazatoare. Fetele nu-si doresc decat ca legea sa fie respectata, sa aiba acces la cursuri, sa poata utiliza tehnologia asistiva si sa-si poata prezenta lucrarile la seminarii…

- Mesajul ar fi fost trimis de catre șeful Serviciului Rutier Timiș, iar polițiștii erau informați doar ca trebuiau sa urmareasca un autoturism, nici de cum The post Dezvaluiri halucinante in cazul polițistului ucis la Izvin. Mesajul care arunca in aer ancheta appeared first on Renasterea banateana .