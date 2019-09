Stiri pe aceeasi tema

- Mn. 43: schimbare la „U“ Craiova: Luis Nițu i-a lasat locul lui Mihai Roman. Min. 42, gooollll Craiova 1-2: Bogdan Vatajelu a marcat un gol superb, un șut de la 23 de metri. Min. 41, 1-1: Dumitru Cardoso restabilește egalitatea cu un șut de la 16 metri, dupa ce mingea i-a venit de la Kelic, […]

- Min. 11: Craiova e pe val. Mihaila a șutat puțin pe langa poarta de la 12 metri. Min. 6, goooolll Craiova: Luis Nițu a marcat primul sau gol din Liga I. El l-a invins pe Pleșca din colțul careului de 6 metri. Min. 1: Vatajelu nimerește transversala cu un șut de la 14 metri. A […]

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Craiovei, a vorbit dupa eșecul impotriva celor de la FCSB, scor 0-1 ('88 Tsoumou). „Multe concluzii nu mai sunt de tras. A fost un joc de lupta, ne-am intrat mai greu in ritm. In prima repriza n-am avut mari realizari, in afara de ocazia lui Cicaldau. In a doua…

- CS Universitatea și Astra Giurgiu se intalnesc vineri in etapa a șaptea a Ligii 1. Meciul se joaca de la ora 21:00 și este transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:00 » Craiova - Astra Vezi AICI live+statisticiVezi AICI clasamentul Ligii 1Vezi…

- Portarul Mirko Pigliacelli a fost eroul lui CSU Craiova in meciul cu Honved Budapesta, in Banie. Italianul a aparat 3 penaltiuri la lovituri de departajare, iar Craiova s-a impus cu 3-1.La penaltiuri au marcat Ionita, Fortes si Cicaldau, de la Craiova si numai Ikenne de la Honved. Au ratat…

- CSU Craiova a pierdut fara drept de apel amicalul disputat luni contra ungurilor de la Ferencvaros, scor 0-4. Dupa 0-1 la pauza, oltenii au cedat complet inițiativa in repriza secunda, primind alte trei goluri. Corneliu Papura a aliniat o formula in care s-au regasit numeroase rezerve. Au lipsit din…

- LPF a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din Liga I - sezonul 2019/2020: Etapa 1 Vineri, 12 iulie 18.30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie 18.00 Astra Giurgiu - FC Botosani 21.00 CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi Duminica, 14 iulie 18.00 U Craiova - Academica Clinceni 21.00…